Bárbara Bermudo ahogada en llanto hace dolorosa confesión: "Ya no aguantaba más" A dos semanas de haberse sometido a una cirugía para removerse sus implantes de senos, la comunicadora compartió su poderoso testimonio sobre las serias complicaciones de salud que vivió en carne propia por años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre lágrimas y visiblemente vulnerable, Bárbara Bermudo habló abiertamente de las complicaciones de salud que ha sufrido en los últimos 4 años debido a sus implantes de seno. La presentadora publicó un extenso video en sus redes sociales que grabó hace varias semanas, en el que contó que tras 17 años de haberse hecho la cirugía de aumento de busto —y tras dar a luz a Mía y Camila— se descuidó y no cambió sus implantes, aclarando que lo recomendable es hacerlo cada 10 años debido al material tóxico que podrían generar las prótesis. Bermudo dijo que en los últimos 4 años ha vivido una tortura física por los fuertes dolores en su cuerpo y destacó que de los 150 síntomas que se le atribuyen a esta condición, ha sufrido unos 70. Barbara Bermudo Barbara Bermudo | Credit: Cortesía de Barbara Bermudo "Estoy grabando este mensaje con la intención de que pueda ayudar a otras mujeres. Aún no me hago la explantación, pero espero que una vez me remueven los implantes mamarios pueda decir que me siento un poco mejor de salud", se le escucha decir al principio del clip. Y continuó: "Creo que he tocado fondo con el tema de mi salud confiando en que una vez mis implantes salgan de mi cuerpo yo pueda volver a recobrar mi salud y este mensaje es para aquellas mujeres y respeto aquellas que tomaron la decisión como yo hace muchos años atrás de considerar y entender que la enfermedad de los implantes de seno sí es real". La conductora de 47 años expresó que en el momento en que grababa esas palabras se encontraba en un estado frágil tanto emocional como físico y, aunque le fue difícil expresarse, entiende que hizo lo correcto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí tocaba fondo, ya no aguantaba más. Aunque este vídeo lo grabé varias semanas atrás, hoy toma sentido y responsabilidad compartirlo, ya que hoy cumplo dos semanas de explantada. Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas", dijo. "Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe", se lee en parte del mensaje en su perfil de Instagram en el que agradeció al personal médico, amigos y familiares que la apoyaron en este difícil momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bárbara Bermudo ahogada en llanto hace dolorosa confesión: "Ya no aguantaba más"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.