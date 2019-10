¡Bárbara Bermudo regresa frente a las cámaras junto a su marido! Este es su nuevo y apasionante proyecto Después de un tiempo desconectada de las cámaras, la periodista puertorriqueña regresa a la pantalla chica de la mano de su gran amor, Mario Andrés Moreno. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace justo dos años recibíamos la impactante noticia de la salida de Bárbara Bermudo de Univisión. Uno de los rostros más queridos y respetados del programa Primer Impacto decía adiós al canal que fue su casa por mucho tiempo. Fue así como la puertorriqueña se tomó un respiro de la televisión y se centró en su familia y otros ambiciosos proyectos que no había podido desarrollar hasta entonces. Sin embargo, el público la recuerda con mucho cariño y desea verla de nuevo delante de las cámaras. Un sueño que podría hacerse realidad tal y como ella misma anunciaba en una reciente publicación en su perfil de Instagram. En un set televisivo y junto a su marido Mario Andrés Moreno ha hecho esta importante revelación. “¡¡Trabajando en un proyecto juntos que me tiene súper feliz y entusiasmada!! ¿Qué opinan? ¿Programa juntos?”, ha escrito junto a esta maravillosa imagen de ambos dándolo todo. El periodista colombiano también daba pistas en su perfil de la misma red social con un divertido video detrás de las cámaras y unas palabras que han dejado a los seguidores de su mujer con ganas de más. “Muy pronto junto a la Miss Universo de mi universo, Bárbara Bermudo. ¡Feliz de hacer este proyecto!”, ha añadido el feliz papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una noticia que ha sido acogida con mucha alegría por los usuarios que han mandado mensajes de apoyo y buenos deseos en esta nueva aventura a ambos. Aunque en especial van dirigidos a Bárbara, a quien aseguran echan muchísimo de menos en la pequeña pantalla. “Gracias por sus bellos mensajes”, ha contestado la periodista agradecida a la avalancha de amor recibida. Su rostro y su garra como comunicadora se extrañan en la televisión, así que nada nos gustaría más que poder tenerla en nuestros hogares nuevamente. ¿Reality? ¿Noticiero? ¿Entretenimiento? Bárbara, ¡cuéntanos todo! Te deseamos lo mejor en esta nueva ilusión que emprendes. Advertisement EDIT POST

