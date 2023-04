Bárbara Bermudo recibe la mejor de las noticias en medio de su recuperación La periodista y su marido, Mario Andrés Moreno, celebraron una gran noticia en familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Bermudo tiene muchas razones para sonreír. A esa larga lista se une un motivo más que su esposo, Mario Andrés Moreno, compartía orgulloso en sus redes sociales. Después de una etapa complicada de salud tras sufrir el síndrome de ASIA, producto de los implantes mamarios y al que se le atribuyen más de 150 síntomas, la periodista se recupera de forma lenta, pero sin pausa. Sus apariciones en las redes son contadas, su prioridad es estar al cien por cien. Y, por supuesto, su familia. Precisamente es con ella con quien acaba de celebrar uno de los logros más especiales que tanto a ella como a su marido, les ha llenado de orgullo y satisfacción. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo celebra importante logro familiar | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Target) La protagonista de esta bonita historia que les tiene entusiasmados no es otra que su hija Mía Andrea, una pequeña gran mujer que ha seguido los pasos de sus papis en cuanto a entrega, responsabilidad y pasión por lo que hace y se propone en la vida. La jovencita ha obtenido 3 medallas como atleta en la categoría de Track and Field, colocándose en el TOP 10 del estado de la Florida. "Campeona en tres categorías logradas con mucho esfuerzo, tenacidad, dedicación y apoyo de su familia. Love you Mía!", escribió el periodista colombiano, quien posó con las tres medallas de su hija. Y aunque Bárbara Bermudo no salió en las fotos, no cabe duda de que celebró, como la que más, esta victoria de su primogénita, toda una deportista. ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bárbara Bermudo recibe la mejor de las noticias en medio de su recuperación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.