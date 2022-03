¡Bárbara Bermudo, Rashel Díaz y Ximena Duque juntas en un proyecto único! Tres de las mujeres más importantes de la televisión han unido su belleza, su talento y sus fuerzas para trabajar en algo que, sin duda, hará historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué tienen en común Bárbara Bermudo, Rashel Díaz y Ximena Duque además de ser grandes madres y mujeres trabajadoras? La respuesta es su tesón, entrega y pasión en todo lo que hacen. Su éxito personal y profesional no les llegó de la nada, sino como resultado de un trabajo arduo y una resiliencia incansable incluso en los momentos más retadores de su vida. Las tres salieron de la televisión y su zona de confort demostrando que se puede ser feliz y hacer algo grandioso más allá de la pequeña pantalla, de la que no reniegan en lo absoluto y de la que guardan recuerdos inolvidables. Esta semana, estas tres mujeres queridas y admiradas unen sus fuerzas para participar en uno de esos proyectos históricos que cambian vidas. Bárbara Bermudo, Ximena Duque y Rashel Díaz Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent.com; Alexander Tamargo/Getty Images Se trata de Yo soy más que vencedora, la conferencia que llega como cada año en el mes de la mujer con el fin de abrazar, motivar y empoderar a muchas mujeres con experiencias, confesiones, lecciones y testimonios de grandes personalidades y ejemplos de vida. Bárbara, toda una veterana y pieza clave en este evento único, ha animado a todas sus seguidoras a formar parte de esta celebración que promete transformarlas en algo aún más maravilloso de lo que ya son. "Mujer, este es tu momento para levantarte y poco a poco salir de tus pruebas y procesos… Todo tiene un propósito de ser y con fe todo es posible, solo tenemos que creer", arranca emocionada ante este día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que Bárbara, Rashel, Ximena y el resto de invitadas compartirán las herramientas y conocimientos que las han llevado hasta donde están. Vidas de mujeres felices y exitosas que supieron hacer de las caídas su mayor impulso. La cita es el próximo 4 y 5 de marzo en un evento en Miami al que también se puede asistir de manera virtual si vives fuera de la ciudad o del país. Todos los detalles en el perfil de la puertorriqueña y también en las redes de Yo soy más que vencedora. ¡Imperdible!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Bárbara Bermudo, Rashel Díaz y Ximena Duque juntas en un proyecto único!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.