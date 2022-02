¡Bárbara Bermudo presenta su nuevo programa en un set muy especial! "Tremendo trabajo" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lleva la comunicación tatuada en su corazón y eso se percibe. Por eso Bárbara Bermudo siempre llega a su público, ya sea en televisión o en las redes sociales, donde ha creado una excelente plataforma para estar en contacto con los millones de seguidores que la quieren y admiran. Precisamente por ellos, la periodista ha improvisado un set de televisión desde el que ha vuelto a llegar a su público de una manera muy especial. Lo ha hecho como mejor sabe, haciendo una entrevista sobre una temática muy necesaria por todo lo que aporta en estos momentos sociales tan delicados que se están desarrollando. Un espacio en el que se ha hablado sin filtros de la depresión y la ansiedad. Y todo de la mano del entrenador emocional Chris Lee. "Hablemos de depresión y ansiedad, tres pasos que nos pueden ayudar a transformar y sobrellevar este frente común. Me encanta mi improvisado 'set" de televisión' y a ustedes, ¿qué les parece? Ameno, diferente y acogedor frente al "porche" de mi casa", escribió divertida la también responsable de la agencia de publicidad creativa BMBM Productions junto a su esposo Mario Andrés Moreno. Un lugar lleno de luz y al aire libre, cercano y ameno, para charlar del bienestar mental y las herramientas que se tienen para cuidarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A juzgar por los comentarios que siguieron a su publicación, quienes la vieron quedaron encantados y con ganas de más. Bárbara y su invitado llegaron a la 'audiencia' por el tema en cuestión y su manera sensible de abordarlo. Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Barbara Bermudo "Espectacular Bárbara, tremendo trabajo", "Me llegó hasta lo más profundo sus palabras", "Es de suma importancia para la sociedad", "Excelente tema constructivo", "Siempre ayudando", "Gracias por compartir estos consejos tan valiosos", le agradecieron tan solo algunos. Un programa exprés que en poco tiempo recopila una información sumamente relevante. "Busca la bendición de cualquier situación y vas a salir adelante... Todos podemos", dice una parte de este video que puede ayudar y orientar a tantas personas. Gracias por la propuesta, querida Bárbara.

