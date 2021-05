Bárbara Bermudo renueva su casa y el resultado final es impactante: ¡así quedó! Su esposo, Mario Andrés Moreno, quiso darle una sorpresa a la conductora y transformó su nidito de amor en un lugar nuevo. ¡Qué cambio! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tenían tiempo planificando un cambio en su hogar y por fin llegó la hora. Aprovechando el Día de la Madre, Mario Andrés Moreno quiso sorprende a su esposa, Bárbara Bermudo poniendo en marcha el proyecto que se traían entre manos. La pareja compartió en sus redes cómo fue el proceso de transformación de su nidito de amor mostrando las imágenes del antes y el después. Tal y como explicó la periodista, su marido se las ingenió para que no estuviera en casa cuando se producía el make over. Fue al llegar, más de 5 horas después, que se encontró con este bello panorama. "Mario me quiso sorprender, y sí que lo logró. Me sacaron de casa por casi 5 horas porque este era un proyecto que teníamos en mente, transformar algunos espacios de casa, incluso con artículos que ya teníamos", explicó. Con una venda para que no percibiera nada, el comunicador la llevó hasta el interior de la casa para que viera el resultado final. Bárbara no se podía creer lo que veían sus ojos y terminó muy emocionada abrazando a su amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de cambiar muebles, como los sofás, ahora más grandes y cómodos, también añadieron fotografías familiares a las paredes y reciclaron parte del mobiliario de una forma de lo más original. Un proceso arduo y tedioso que requirió de su tiempo y preparación, tal y como demuestran las imágenes. El objetivo ha sido más que superado y la familia Moreno-Bermudo está encantada de la vida. ¡Eso sí es amor!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Bárbara Bermudo renueva su casa y el resultado final es impactante: ¡así quedó!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.