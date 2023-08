Bárbara Bermudo se encontraba en Colorado el pasado diciembre celebrando la llegada del 2023 cuando tomó una decisión que iba a cambiar su vida. La presentadora y empresaria puertorriqueña, quien pasó unos días serenos con su familia en una cabaña en la nieve, decidió ese fin de año quitarse los implantes de seno que llevaba en el cuerpo desde hacía casi dos décadas.

"Estábamos de vacaciones en Colorado y ella me dijo: 'Estoy lista'", recuerda su esposo, el presentador colombiano Mario Andrés Moreno, de la decisión de Bermudo de someterse a esa cirugía, que se le practicó el pasado febrero.

"Soy la mujer más feliz del mundo", reconoce la puertorriqueña, de 48 años, de cómo se siente tras la operación. "Mi vida ha cambiado por completo, me siento diferente, siento que ha habido un renacer en mí".

Su pesadilla comenzó en el 2016 con problemas gastrointestinales, con cuatro ataques de diverticulitis que la enviaron al hospital y una microperforación en el intestino. "Me sentía cansada, con fatiga, y luego el pelo y las uñas comenzaron a debilitarse. Tenía dolor en las coyunturas", recuerda. "Otros síntomas inexplicables comenzaron a aparecer como la urticaria, o rash por todo el cuerpo, infecciones urinarias y sinusitis crónica".

La presentadora fue a un sinnúmero de doctores y se sorprendió cuando sus exámenes médicos y resonancias magnéticas resultaron normales, a pesar de que sus síntomas empeoraban. "A veces no me quería levantar de la cama", recuerda Bermudo, quien sufría en silencio y trataba de esconderle su malestar a sus seres queridos. "Sabía que mi cuerpo me estaba hablando, me estaba diciendo: 'Ocúpate de mí para que entonces te puedas ocupar de tu familia'", añade ella, quien se aferró a su fe. "De la ansiedad a la depresión hay un solo paso y eso era lo que me preocupaba: entrar en ese callejón del que muchas veces es difícil salir", reconoce. "Me arrodillaba y le pedía a Dios que me diera la fortaleza para seguir adelante".

Investigando las posibles causas, dice que finalmente dio con el síndrome Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes (ASIA, por sus siglas en inglés), que es una reacción del sistema inmunológico a la presencia de un objeto extraño. "Mi cuerpo estaba expuesto a una alta toxicidad por los implantes mamarios", cuenta Bermudo. Por esa razón decidió extraerse las prótesis. A ello se unió un delicado procedimiento dental en abril con un especialista en Texas para atenderse dos root canals que se le habían infectado. "Dios fue contestando mis oraciones", asegura de los obstáculos que iba encontrándose en el camino. "Dios me fue presentando ángeles, personas que me iban orientando".

Barbara Bermudo, Mario Andres, hijas Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado y maquillaje: Marco Peña @marco_hair_makeup; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistencia de estilismo: Jeven Wagner @jeven_wagner

En medio de su proceso de recuperación, Bermudo tuvo que enfrentar una crisis de salud de su padre. "Cuando ella se está empezando a recuperar, cae su papá", recuerda Moreno, de 55 años, sobre su suegro, don Gustavo, quien estuvo hospitalizado varias semanas en Miami en abril. Al ver en cuidados intensivos a su padre, quien había sido su roca toda su vida, Bermudo temió lo peor. Su recuperación y regreso a casa lo considera "un milagro".

Si bien quería romper a llorar, intentaba mantenerse fuerte por su madre, Magaly, quien se desmoronaba al ver a su esposo hospitalizado. "La vida trae retos y entre esos retos está el envejecimiento de nuestros padres, para el que nosotros nunca estamos preparados", reflexiona Bermudo. "Una de mis prioridades cuando hablo de familia son mis padres. Nos enfrentamos a muchas cosas difíciles, como las enfermedades que vienen con la vejez. Ellos para mí son todo. Yo le debo mi vida a mis padres porque siempre me inculcaron el verdadero valor de la vida".

Sus hijas Mía Andrea, de 14 años; Camila Andrea, de 13 años; y Sofía Andrea Victoria, de 8, le dieron fuerza. "Salimos adelante, pero fue un momento crítico por lo que a ella le pasó, luego lo del papá", añade Moreno, quien estuvo al lado de su esposa y sus suegros en estos momentos difíciles.

"Yo, como mamá de tres hijas, me di un cantazo contra la pared y dije: 'Tengo que seguir'", reconoce Bermudo. "Tengo a mi familia que depende de mí, mis hijas dependen de mí, yo sabía que tenía una misión imparable hasta entender qué me pasaba", añade la galardonada periodista. "En cada prueba que enfrentamos en la vida, Dios te va a entregar tu propósito".

El suyo es ayudar a otras personas que estén en busca de recuperar su salud. "No podemos darnos por vencidas, no nos podemos quedar con los brazos cruzados", aconseja a otras mujeres que enfrenten retos parecidos. "Tenemos que indagar hasta encontrar la causa de nuestros padecimientos y síntomas".

En febrero del 2023 compartió un video en su cuenta de Instagram llorando y contando su calvario, que se volvió viral y tuvo casi 20 millones de vistas. Desde entonces le han escrito mensajes miles de mujeres en busca de respuestas y consejos. Hasta en sus vacaciones en Europa en junio se le acercaron personas que la reconocieron y tenían preguntas sobre su salud.

"Cuando me habló del post, le dije '¿estás segura?', porque te vas a notar vulnerable, una persona común y corriente, que sufre, que llora, que está que se quiere morir, y como esa persona hay millones de personas en el mundo", recuerda Moreno.

Bermudo no se arrepiente de haber grabado ese video. "En este proceso yo encontré mi propósito, que no es la televisión, es que mi voz puede ayudar a otras mujeres a entender qué les pasa en sus cuerpos", advierte. "No te puedes dar por vencida si tienes síntomas que son inexplicables".

Tras su sorprendente salida de Univision en el 2017 —después de 15 años en la cadena como copresentadora de Primer impacto— ha brillado en la faceta de empresaria, fundando su propia agencia de relaciones públicas, BMBM Productions. Este año se asoció a los fundadores de las clínicas Zativa Life, Health & Wellness, que tienen locales en varios puntos del sur de la Florida.

Los últimos tiempos han estado llenos de cambios y lecciones para Bermudo, quien el año pasado vendió la propiedad donde crió a sus hijas. "Me mudé hace siete meses para estar cerca del colegio de las niñas y quería comenzar un nuevo ciclo", afirma. Ahora está remodelando su nueva casa, con vista al mar, que espera estrenar esta Navidad. "En la vida necesitamos cerrar ciclos y abrir ciclos", reflexiona. "En ese momento por el tema de mi salud, del cambio en mi profesión, yo sentía que necesitaba un cambio en general y mudarme me ayudó muchísimo a encontrarme, y a marcar en mi vida cuales son mis prioridades, que son mi familia y mi salud".

Hoy al mirarse al espejo la enorgullece su reflejo y lo lejos que ha llegado en su camino de sanación. "Para una mujer no es fácil", dice Moreno sobre la decisión de removerse los implantes de seno. "El hombre tiene que apoyar a su esposa en toda la parte espiritual, emocional, la parte estética. Barbie quedó más bella que antes, pero si no hubiera quedado igual de bella, yo hubiera estado feliz porque yo necesito una mujer sana al lado mío para criar a las niñas", añade el periodista colombiano. "Era el tiempo de apoyarla en familia y gracias a Dios ya salimos del otro lado. Dios no le da a una persona una carga más pesada que la que puede llevar".

A continuación, Bárbara Bermudo cuenta su experiencia en sus propias palabras.

¿Cuándo empezó tu crisis de salud, cuándo comenzaron tus síntomas?

En el 2016 comencé con problemas gastrointestinales que desembocaron en cuatro ataques de diverticulitis que me enviaron al hospital. En uno de los casos tuve una microperforación en la primera capa del intestino. Me sentía cansada, con fatiga, y luego el pelo y las uñas comenzaron a debilitarse. Tenía dolor en las coyunturas, y pensé que era parte de la edad. Otros síntomas inexplicables comenzaron a aparecer como la urticaria, o rash por todo el cuerpo, infecciones urinarias y sinusitis crónica.

La lista de sintomatología es realmente extensa. Puede haber malestares musculares y articulares (afectación del sistema óseoarticular); dolores de cabeza persistentes, migraña, insomnio, depresión, fatiga crónica o sensación de cansancio (afectación del sistema nervioso central); alteraciones de la memoria, dispersión mental, disminución de la capacidad de concentración, entre otros.

¿Cómo lidiaste con la angustia y ansiedad durante este tiempo?, ¿sufriste una depresión?

Fue difícil enfrentar la ansiedad y los miedos, sobretodo porque nadie a mi alrededor sabía cómo me sentía o lo que estaba pasando, y por mucho tiempo viví en silencio mi proceso. De la ansiedad a la depresión hay un solo paso y eso era lo que me preocupaba: entrar en ese callejón del que muchas veces es difícil salir. Me arrodillaba y le pedía a Dios que me diera la fortaleza para seguir adelante. En los momentos difíciles veía a mis hijas y a mi familia, y me recordaba que tenía un propósito y que no podía rendirme. Aunque a veces me sentía agotada, ellas, mi esposo y mi familia, me daban las fuerzas para seguir y no desfallecer. Soy una mujer fuerte y mi mayor escudo es la fe que me ayudó a seguir adelante.

¿Qué te aconsejaron los médicos, cómo llegaste a la conclusión de quitarte los implantes de seno?

Durante mi proceso de salud visité un sinnúmero de médicos maravillosos que me hacían todo tipo de pruebas, pero dentro de los exámenes que me hacían no existía una explicación a mi sintomatología. La mayoría de los resultados médicos no mostraban ninguna anomalía o problema de salud significativo. Sin embargo mi cuerpo me decía todo lo contrario, que algo no estaba bien, era como buscar miles de piezas perdidas de un rompecabezas. En cada "barra de búsqueda" o "search" ponía todos mis síntomas buscando respuestas, me obsesioné consultándole a Dr. Google, y fue ahí cuando me di cuenta de que estaba tocando fondo.

En ese momento tomé fuerzas y decidí comenzar un proceso de autodescubrimiento, un camino largo y desafiante, pero que nunca pudo con mi fe. Sentía como Dios contestaba cada una de mis oraciones, y así fueron apareciendo ángeles en mi camino que poco a poco fueron trayendo a la mesa esas piezas perdidas del rompecabezas.

Muchas mujeres que ahora son mis amigas y aliadas comenzaron a explicarme sobre la enfermedad por los implantes mamarios o síndrome de ASIA, una reacción autoinmune, autoinflamatoria inducida por adyuvantes (que incluye silicona, medicamentos con aluminio, prótesis dentales y corporales) y acumulación de toxinas, metales pesados y moho en el cuerpo. Por meses investigué sobre el síndrome de ASIA, hablé con muchas mujeres que se sentían como yo. Muchas de ellas presentaban mis mismos síntomas, y que luego de la "explantación", que es la cirugía para retirar las prótesis mamarias, veían como recobraban poco a poco su salud. Los implantes son un cuerpo extraño, por lo que es lógico que el organismo genere una reacción inmunológica, pero la gravedad depende del paciente y de su predisposición. La enfermedad es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis.

Entre tantos recursos me recomendaron a entrar en un grupo privado en Facebook llamado "Breast Implant Illness and Healing by Nicole", donde miles de mujeres contaban su odisea. Cada testimonio era mas escalofriante que el otro, mis ojos no daban crédito a lo que veían y leían. Fue en ese momento que todo comenzó a hacer sentido. Recuerdo que cuando me enteré por primera vez de esta información —que fue por medio de múltiples videos— dije: "Tengo todos los síntomas".

Me tomé el tiempo de investigar sobre los médicos cirujanos que solo se dedicaban a retirar prótesis mamarias, y fue cuando conocí al mejor equipo y los más experimentados en la "explantación". El doctor David Rankin fue el médico que me dio la confianza a tomar el contundente paso, pero sobretodo por su nobleza, compasión y empatía. Tiene 24 años en la práctica y es certificado por la Junta Americana de Cirugía Plástica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Al doctor Rankin lo caracteriza su experiencia, técnica pero sobretodo su incomparable conexión con las mujeres que atraviesan este proceso físico, pero sobretodo emocional. Él hace 4 años dejó de implantar prótesis al ver a cientos de mujeres padecer este síndrome, y ahora solo se dedica a retirar implantes.

La enfermedad fue aceptada por la FDA, que por cierto tiene una página web dedicada a los implantes mamarios, tiene herramientas educativas y actualizadas y habla sobre el carcinoma de células escamosas, que es un cáncer que se forma en la cápsula de tejido cicatricial alrededor de los implantes, una información actualizada en el 2023.

¿Cómo fue el proceso de explantación y cómo te sientes hoy?

Me siento feliz y más saludable que nunca. Aunque estaba convencida de mi decisión, a veces sentía miedo porque sabía que era un salto de fe. Después de cinco meses de "explantada" puedo decir que ha sido una de las decisiones más importantes en mi vida. Llevaba 17 años con mis implantes de senos y jamás pensé la repercusión que iba a tener sobre mi cuerpo.

Mi historia comienza en el 2003 cuando la presión por trabajar en la televisión me motivó a recurrir a este cambio estético, en esa ocasión me había colocado mis primeros implantes mamarios de agua salina. Luego en el 2007, regresé al quirófano para cambiarlos por implantes de silicona, sin saber que me había puesto una bomba de tiempo en mi cuerpo.

Quizás muchas mujeres no enfrentaran jamás complicaciones con sus implantes, pero no podemos hacernos de la vista gorda que detrás de tener unos pechos bonitos se esconde una oscura y desconocida pesadilla que le ha arruinado la vida a muchas mujeres, y que sus testimonios han ayudado a otras que han sufrido o están sufriendo a buscar la raíz de sus síntomas.

Esa mañana de la cirugía me levanté de buen ánimo y con mucha paz, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. La operación duró dos horas y en mi experiencia, la recuperación fue mucho mejor que cuando me puse las prótesis mamarias.

¿De qué otras maneras has combatido la toxicidad que estaba dañando tu cuerpo?

Muchas mujeres me escribieron que sentían mis mismos síntomas, pero que no tenían implantes mamarios. Durante estos años aprendí sobre el papel que juegan las toxinas en nuestro cuerpo. En mi caso, mis implantes mamarios jugaron un papel determinante. La alta toxicidad puede ser la causante de un sinnúmero de problemas de salud sin nosotros saberlo, por eso nunca me di por vencida. Sigo encontrando en este proceso personas maravillosas que están enfrentando un reto de salud y no saben porqué. Hoy te puedo decir que el síndrome de respuesta inflamatoria crónica es real.

Las toxinas pueden afectar nuestro sistema inmunológico, digestivo, el metabolismo, el sistema endocrino, respiratorio y el sistema nervioso. Esta experiencia me ha ayudado a entender cómo el cuerpo trabaja si nuestro sistema inmunológico está bajo ataque 24/7. Era exactamente lo que me estaba pasando y lo que le puede pasar a cualquier sin saberlo.

Durante estos años hablé con expertos sobre el peligro de tener toxinas acumuladas en nuestro sistema. En mi caso, encontré que la causa de mi alta toxicidad en mi cuerpo no era solamente por los implantes mamarios, que están hechos de metales pesados. Con el tiempo también descubrí que tenía dos tratamientos de conducto o root canals que estaban infectados. Al investigar sobre el tema, entendí que la endodoncia [, la operación del root canal,] crea cuadros autoinmunes directos e indirectos; indirectos porque se puede formar una colmena de múltiples bacterias que generan toxinas, y el sistema inmunológico que es como un tiburón que siempre está al acecho, lo ataca, y puede afectar nuestra salud.

Por último comprendí las consecuencias del moho tóxico, que es a menudo un desencadenante insospechado de problemas de salud. Una variedad de pruebas en el hogar pueden mostrar si donde vives tiene altos niveles de moho y de qué tipo. Las pruebas de laboratorio de sangre pueden mostrar si se trata de niveles altos de mico-toxinas lo que puede estar enfermándote.

¿Cómo te han apoyado tu esposo y tus hijas en estos tiempos difíciles?

El apoyo de Mario fue fundamental, tener a tu pareja que te apoye emocionalmente y esté dispuesto a ayudarte en todas las áreas de tu vida puede marcar una gran diferencia en tu bienestar y felicidad. Él fue quien me cuidó 24/7 durante mi explantación, sin él no hubiese podido dar ese paso determinante en mi vida.

Le doy a gracias a Dios que mis hijas están grandes y entienden el valor de la salud, sobretodo en sus padres. Han sido muy bondadosas y compasivas, pero lo más importante, les ha ayudado a entender que lo primordial es alimentarse bien y cuidar su cuerpo, que es nuestro templo.

Háblanos de tus proyectos con los centros médicos y como tu propia batalla con la salud te inspiró en este camino como empresaria

Cambiar un poco de rumbo después de 19 anos en la televisión fue emocionante, pero al mismo tiempo desafiante. Como mujer de fe siempre supe que Dios tenía para mí un proyecto importante de vida, era solo darle tiempo para que me lo mostrara. Y así fue. Al cabo del año abrí un centro de rehabilitación y fui dándome cuenta de que el tema de la salud me apasionaba, ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Mi experiencia y lo que estaba aprendiendo y aplicando en el transcurso era algo que no podía creer. Fueron muchas noches en vela en mi proceso de autodescubrimiento, estudiando, indagando, leyendo y aprendiendo de un mundo para mi desconocido que poco a poco me presentaba soluciones. Ahora en lo que estoy enfocada es en ayudar a las miles de personas que me han escrito diariamente en mis redes sociales buscando respuestas a las mismas preguntas que yo tenía hace 6 años.

Mi esposo me dice que soy una periodista investigativa empedernida, yo les digo que en el tema de la salud no puedes tragar entero. En este emprendimiento me he unido a un extraordinario grupo de profesionales de la salud y el bienestar para desarrollar programas de atención preventiva y terapias integrales individualizadas, para que quienes padecen problemas de salud encuentren vitalidad y disfruten de la vida nuevamente.

Estos centros están ubicados en la ciudad de Miami y esperamos ir otros estados de la unión americana. Zativa Life, Health & Wellness es la marca, y el propósito es la prevención, tratamientos que se enfocan en promover la salud y lo más importante, mejorar la calidad de vida cuando poco poco se nos va de la mano. En los próximos dos meses estaremos abriendo nuevas sucursales en Key Biscayne, Kendall, Boca Ratón y Hallandale.

Háblanos de los mensajes que has recibido de otras mujeres y cómo estás ayudando a que otros encuentren la sanidad

Jamas pensé que mi testimonio fuera ser de gran bendición para otras mujeres. Recibí miles de mensajes de apoyo y cariño, y muchos otros de mujeres pidiendo ayuda a gritos. Ahí me di cuenta como Dios quería utilizarme como su instrumento.

Yo le digo a las mujeres que es importante saber que cada persona tiene su propio ritmo para sanarse y que el proceso puede ser diferente para cada uno. Algunas personas pueden encontrar respuesta a sus problemas de salud más rápidamente, mientras otros pueden requerir más tiempo y paciencia.

Muchas mujeres me han escrito, jamás esperé semejante reacción cuando compartí mi testimonio, y si me mostré vulnerable fue con la intención de ayudar a otras mujeres, a evitar ese camino pedregoso que me tocó recorrer. Me quedó claro que somos muchas en este sendero del autodescubrimiento cuando se trata de nuestra salud, que jamás debemos ignorar. Lo más importante es reconocer y celebrar los pasos que has dado hacia tu bienestar.

Amiga que me lees, si te sientes enferma, busca ayuda. Si tu cuerpo te habla no te conformes; cuestiona y no pares hasta encontrar la raíz de tus síntomas. Recuerda que tu salud es tu activo más valioso y es necesario invertir tiempo y esfuerzo en mantenerla. Al hacerlo estarás evitando futuras complicaciones y enfermedades que requieran un mayor tiempo y atención.

¿Qué papel ha jugado tu fe, cómo encontraste la fuerza para salir adelante?

Jugó un papel determinante porque en medio de mi proceso mi fe me ayudó a encontrar paz, fortaleza, esperanza y consuelo. La fe nos ayuda a entender que a pesar del dolor hay un plan más grande para nosotros, que quizás no vemos en el momento, pero que luego sin duda es manifestado. La fe en Dios nos puede ayudar a seguir adelante ciegamente, porque como dice Hebreos 11-1: "La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve".

¿Extrañas la televisión, te veremos nuevamente frente a las cámaras?

Nunca descarto la posibilidad de regresar a la televisión. Ahora estoy concentrada en todas las bendiciones que están tocando a mi puerta. Mi filosofía de vida es que cuando hagas aquello que amas, estarás llevando a cabo tu pasión. Y cuando conviertas tu pasión en una forma de vida, entonces te sentirás verdaderamente realizado y feliz. Con mis nuevos proyectos pienso en lo que los demás pueden necesitar y cómo podría ayudar.

¿Cómo es esta etapa en tu vida como madre, profesional, hija y esposa, cómo encuentras el balance con tantos roles?

No existe receta para lograr un balance, lo importante es reflexionar sobre cuales son nuestras propiedades en las diferentes etapas de la vida. Ahora que mis hijas están más grande y cuento con su apoyo, puedo decir que la tarea de lograr este anhelado balance que toda mujer busca —cuando es madre, hija, esposa y empresaria—resulta un poco más fácil. En la organización y en las prioridades esta la fórmula.

¿Sientes que has tenido un renacer, qué es lo que más agradeces de tu vida hoy?