¡Las vacaciones más frías y 'menos glamurosas' de Bárbara Bermudo! Desde Colorado y junto a su familia, la periodista mostró el gélido lugar en el que se encuentra y sus modelitos para combatir el frío. "No se rían de mi look". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el 2022 a apenas unas horas de distancia, las celebridades comparten los diferentes rincones del mundo desde donde despedirán el año. Bárbara Bermudo, siempre en conexión con sus seguidores, ha publicado diferentes videos en sus redes sociales del lugar donde ella y su bella familia ya se encuentran en estos días de descanso. Desde una preciosa cabaña en Colorado, rodeada de una paraje propio de la Navidad, la periodista mostró la inmensa cantidad de nieve que les rodea y que tuvieron que palear. Todo ello con un look de lo más invernal del que la propia Bárbara bromeó en este cómico video. "No se rían de mi look, pero cuando la temperatura baja a 20 grados no hay más remedio", escribió de lo más divertida. Tras su llegada hace unos días, la familia Moreno-Bermudo ha disfrutado de la nieve como niños esquiando, jugando y compartiendo momentos únicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Bárbara también enseñó el interior de la acogedora cabaña donde están hospedados e incluso su desayuno alto en calorías "para tener energía para todas las actividades del día". Unas vacaciones gélidas que no pueden con el cálido corazón de la presentadora y sus amores, quienes mandaron un bonito mensaje para quienes les han seguido y regalado tanto amor este año tan complejo. "Desde ya les deseamos un feliz y bendecido año desde las montañas. ¡Gracias por tanto cariño!", escribió en Facebook.

