Después de una etapa de retos, ¡la familia de Bárbara Bermudo anuncia que habrá boda! Era su esposo, Mario Andrés Moreno, quien daba a conocer la gran noticia familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos meses retadores para Bárbara Bermudo. Pero su fe y fortaleza le han ayudado a avanzar y dejar atrás los momentos dolorosos. Y es que, a parte de su operación para extraer los implantes mamarios que tanto daño estaban causando a su salud, la periodista también ha estado muy preocupada por la salud de su papá, quien estuvo ingresado al encontrarse muy delicado. Afortunadamente, ambos asuntos han evolucionado para bien. Bárbara está mucho más recuperada, y su progenitor ya está en casa, al cuidado de los suyos y rodeado de todo el amor. Los momentos bonitos vuelven a ser protagonistas de su vida, en especial uno de ellos. Con toda la alegría y el entusiasmo, era su esposo, Mario Andrés Moreno, quien compartía un gran noticia familiar. Bárbara Bermudo y su esposo Bárbara Bermudo y su esposo celebran feliz noticia | Credit: IG/Mario Andrés Moreno ¡Habrá boda en la familia! Así lo anunciaba el periodista colombiano en una publicación entrañable en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi número 3 que decide seguir la voluntad de Dios, que se ha guardado para este momento tan especial donde nos pidió ser su cómplice de cada detalle, hasta de las palabras que planeaba decir (pero nunca se pueden preparar) . Mi Jr se ha comprometido con la preciosa Aly, ambos han recorrido un largo camino de noviazgo y de soñar juntos con este momento", escribía el papá de Mario Andrés Moreno hijo y su ya prometida. La feliz pareja unirá sus vidas en matrimonio próximamente y se ha mostrado feliz de poder consagrar ante Dios sus 10 años de noviazgo. Los enamorados cumplen así el sueño de su vida, sobre todo después de que ambos se graduaran con éxito y honores de una de las mejores universidades de Estados Unidos, la American University. "¡Estoy tan feliz por ustedes, amores, los amo y sé que Dios bendecirá esta hermosa y gran decisión que han tomado!", expresaba feliz Mario en nombre de toda la familia. ¡Enhorabuena a los tortolitos!

