Bábara Bermudo manda mensaje desde el hospital: "Sentimos angustia cuando nos toca" La conductora dio a conocer la razón por la que se encontraba en el centro médico y compartió este urgente mensaje para todas las mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se la echa de menos en televisión, pero al menos están las redes para verla y escucharla. Bárbara Bermudo hace un trabajo informativo y social en sus diferentes plataformas con el que ha llegado a los corazones de sus millones de seguidores (en Instagram uno y medio). Esta semana, la puertorriqueña compartía desde el hospital un mensaje para las mujeres con el que crea conciencia sobre una de las enfermedades más duras y mortales en la mujer: el cáncer de mama,. Junto a los doctores, tumbada en la cama y con todas las medidas protocolarias, compartió su visita al hospital para hacerse las pruebas necesarias para prevenir esta enfermedad. Acudir a las citas a tiempo puede ahorrar un gran susto y salvar la vida. "Muchas veces sentimos temor o angustia cuando nos toca pero la realidad es que cada año, el cáncer de seno cobra la vida de seres queridos. Sin embargo, cuando es detectado temprano, en una etapa localizada, la tasa de supervivencia es del 98 por ciento", escribió. Desde el cuarto donde le hicieron la prueba con maquinaria de alta tecnología, insistió en la importancia de esta cita anual a partir de los 40 años. "Hay que hacerse este chequeo todos los años, no hay excusas", resaltó junto al personal médico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, su mamografía y ultrasonido salieron perfectos y Bárbara, quien luce más espectacular que nunca a sus 46 años, regresó a casa con la tranquilidad de que hizo lo que tenía que hacer. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Esa angustia inicial por la prueba se convirtió en alivio al comprobar que todo estaba en orden. Además, también resaltó la importancia de autoexaminarse los senos por si hubiera algún bulto o nódulo extraño. Un mensaje sumamente importante a tener en cuenta. Gracias ¡Bárbara!

