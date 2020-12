Close

¡Bárbara Bermudo convierte su casa en un auténtico cuento de Navidad! La presentadora puertorriqueña transformó su hogar en un auténtico espectáculo navideño de luces y color que deslumbró a sus seguidores. ¡Toda una fiesta! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su casa es su templo y como tal hay que cuidarlo. La Navidad también llegó al hogar de Bárbara Bermudo y lo mostró orgullosa. Con el buen gusto que le caracteriza, la presentadora sorprendió con la decoración de este año, toda una fiesta de luces y color. Desde su perfil de Instagram, donde la conductora cuenta con más de millón y medio de seguidores, la periodista hizo partícipe a su público de cómo quedó su dulce morada. ¡Menudo espectáculo! El resultado, ideal y perfecto, tuvo unos responsables de lujo, su esposo, Mario Andrés Moreno, y sus tres hijas, quienes se pusieron manos a la obra y transformaron su sala en un auténtico cuento de princesas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el humor y el amor de esta pareja y sus tres hijas, el resultado final no pudo ser mejor. Todos aportaron su granito de arena para que todo saliera perfecto y así fue. Acompañados de música navideña, muchas risas y todas las ganas del mundo, dejaron la casa como salida de un mundo de fantasía. Bárbara y su esposo están de doble celebración, hace unos días cumplían 12 años de feliz matrimonio, una unión que sigue tan firme y estable como el primer día. Juntos han construido la familia soñada y un hogar en el que pronto brindarán por un nuevo año juntos. Sin duda, el mejor regalo de todos. ¡Muchas felicidades!

