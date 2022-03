La conmovedora confesión de Bárbara Bermudo: "A veces no me miro en el espejo, me da pena" La comunicadora y motivadora abrió su corazón en su taller de la conferencia Yo soy más y con su testimonio y el de otras valientes mujeres protagonizaron un momento inspirador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es pionera en casi todo lo que hace porque a todos sus proyectos, sea del carácter que sean, les pone el alma y el corazón. De ahí que Bárbara Bermudo también sea una de las favoritas del público, incluso no estando tan presente en la televisión. Lo está en otros sectores, igual o más significativos, con los que llega y transforma la vida de cientos de personas. Ejemplo de ello fue la conferencia anual Yo soy más de este 2022, un espacio para la mujer vencedora que día a día se enfrenta a situaciones no siempre deseadas. En este macroevento acudieron 2000 mujeres de forma presencial y más de 6000 en línea. ¿El propósito? Tocar sus vidas, compartir herramientas útiles y aprender las unas de las otras. Pero, sobre todo, sentirse vencedoras. Este año, además de compartir historias conmovedoras de compañeras como Rashel Díaz y Ximena Duque, otros dos ejemplos de superación, Bárbara tuvo su propio taller, una participación que llegó especialmente a la audiencia por la entrega absoluta de su moderadora. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo | Credit: IG/Bárbara Bermudo La actividad invitaba a 5 mujeres a mirarse al espejo, a hablarse, a quererse, a enfrentar sus miedos y a superarse. Pero antes, la puertorriqueña hizo una introducción valiente y poderosa en la que no tuvo reparo en compartir su propia historia. "Yo a veces no me miro en el espejo, me da pena, y (tengo que) decirme '¡Bárbara, hoy es un nuevo día, levántate, resplandece que Dios está contigo!'. A veces yo no me quiero parar de la cama por X razón, se nos hace difícil porque las mujeres de hoy día tenemos muchas cargas, muchos compromisos y muchas responsabilidades", arrancó su sentido testimonio. Y así, entregada a su público, sincera y cercana, aceptando sus vulnerabilidades y, sobre todo, las ganas de ganarlas y dejarlas atrás, Bárbara dio paso a un momento mágico del encuentro. Un ejemplo de que con constancia, ganas, fe y amor propio todo lo bueno es posible y está a nuestro alcance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esta oportunidad soy una mujer como tú que tengo también mis altas y bajas pero que cuando tengo una oportunidad dentro de MIS POSIBILIDADES ¡me gusta levantar a mujeres que lo necesitan!", escribió junto a este video que así lo muestra. Entre sus muchos propósitos está el de ayudar a otras mujeres, mostrarles con su propia experiencia la belleza del camino. Ella ha construido el suyo y sigue haciéndolo gracias a esos momentos menos cómodos que le han ayudado a crecer y estar donde está. Cientos de personas que asistieron al evento reaccionaron con comentarios llenos de agradecimiento al haber podido ser protagonistas de un gran cambio en sus vidas. "Gracias Barbara tú me da mucha fortaleza me siento una mujer empoderada", "Gracias, corazón. Me das paz. Mucha paz. Y mucha infinita admiración", "Estuve en la conferencia y fue algo fantástico", "Una experiencia única e inspiradora", escribieron tan solo algunos. ¡Gracias, Bárbara!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La conmovedora confesión de Bárbara Bermudo: "A veces no me miro en el espejo, me da pena"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.