Bárbara Bermudo comparte el susto de salud de su papá: "Los milagros existen"

Los últimos meses no han sido los más fáciles para Bárbara Bermudo quien, a pesar de todo, los ha afrontado con fe y mucha fuerza en todo momento. Primero compartió su dura experiencia de salud que la llevó a quitarse los implantes de mama el pasado mes de febrero. Una decisión que le ha cambiado la vida y le ha devuelto el bienestar después de unos años de mucho malestar, propios del síndrome de ASIA. Después de una rehabilitación tediosa y compleja, la periodista ha tenido que afrontar un nuevo reto, esta vez familiar, que acaba de comunicar a sus seguidores en las redes sociales. Su papá tuvo que ser hospitalizado y han sido semanas de preocupación. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo junto a su papá Gustavo | Credit: IG/Bárbara Bermudo Así lo contaba Bárbara en un mensaje alentador y de agradecimiento, en el que daba a conocer la recuperación de su progenitor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Ya en casa! En el día Nacional de La Oración, le doy gracias al Señor por la vida de mi papá Gustavo, porque los milagros existen, porque Dios es bueno y para siempre Su misericordia. Después de uno de los meses más duros, el amor y la Fe triunfaron. Te amamos papi", escribió la comunicadora. Aunque no dio más detalles, sí agradeció a varios centros médicos y doctores por toda la ayuda para lograr la mejoría del señor Gustavo.

