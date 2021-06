Bárbara Bermudo recibe los 46 años a bordo de un yate ¡y con un bikinazo de infarto! La conductora puertorriqueña celebró su cumpleaños por todo lo alto y con un traje de baño con el que paralizó el tráfico. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba de cumplir 46 años y lo hace en plena forma. Bárbara Bermudo celebró su día por todo lo alto, rodeada de su hermosa familia y luciendo un bikinazo de escándalo. La conductora está plena y desborda felicidad a cada paso. Con motivo de su cumpleaños, fue sorprendida por su esposo Mario Andrés Moreno y agasajada por los suyos tanto con regalos como con su amor. Y para festejar, entre otras cosas, se subieron a un barco desde donde la periodista presumió sus peligrosas curvas con las que arrasó en redes. "No me dejan bajar la guardia, así que a seguir celebrando esta nueva vuelta al sol. Gracias por sus lindos mensajes y sus buenos deseos superatesorados en mí", escribió agradecida en su perfil de Instagram. Aunque el cumpleaños fue el pasado 5 de junio, la celebración ha durado todo el fin de semana con cena familiar con sus tres hermosas hijas y sus padres siempre presentes. El gran artífice de estos días de ensueño no es otro que su esposo Mario Andrés, siempre al pendiente de cada detalle. El comunicador 'secuestró' a su amada un día antes del cumpleaños para pasar con ella unas horas a solas en una romántica cena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Seguimos la celebración del cumple de la miss universo de mi universo, Bárbara Bermudo", escribió el presentador enamorado. "Cena romántica al pie del mar solitos. La noche es larga, mañana les cuento", siguió travieso. Un festejo inolvidable para una mujer, madre y esposa de diez. ¡Muchísimas felicidades y a por otro año lleno de salud y amor!

