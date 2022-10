Así celebró Bárbara Bermudo el cumpleaños 12 de su hija Camila Andrea ¡Mira cómo ha crecido! Bárbara Bermudo compartió un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños 12 de su hija Camila Andrea ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El tiempo vuela! Camila Andrea, la hija de Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno, cumplió 12 años. La presentadora y empresaria puertorriqueña compartió un emotivo video en Instagram y un amoroso mensaje para su princesa. "Felicidades mi Camila y gracias por estos 12 años de tanto gozo y alegría que has sobreabundado mi corazón", escribió Bermudo. "Eres especial, cariñosa, justa, dadivosa, buena hermana, buena hija y nieta, chistosa y con un gran corazón", añadió sobre la hermosa niña, que ya casi entra en la adolescencia. "Dios nos ha bendecido con una hija maravillosa". El video incluye fotos de Camila Andrea a lo largo de los años, desde que era una bebé hasta hoy, con sus seres queridos, incluyendo sus padres, sus hermanas Mía y Sofía, y su mascota. El video está lleno de momentos felices, como un paseo en barco con su famosa mamá, y fotos que muestran la dulce personalidad de la niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador colombiano Mario Andrés Moreno compartió el mismo video de su hija en sus redes sociales. Hace unos días, la periodista compartió una foto con sus tres hijas. "Bendecida por mis retoños. Un regalo llamarlas mis hijas", escribió. ¡Felicidades Camila Andrea!

