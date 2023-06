Bárbara Bermudo prepara su proyecto de vida más esperado: "Estoy lista para responder a mi llamado" Después de una etapa llena de desafíos, la periodista se encamina a cumplir su propósito. "Hoy comienza a materializarse un sueño de hace muchos años". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Barbara Bermudo Barbara Bermudo | Credit: Cortesía de Barbara Bermudo Los obstáculos están para superarlos y, sobre todo, para aprender de ellos. Bárbara Bermudo lo sabe muy bien. Por eso, lejos de quedarse a vivir en la queja o victimización por los difíciles momentos vividos, ha preferido verlos como el camino directo a su propósito de vida, que hoy cobra más fuerza que nunca. La periodista compartía en sus redes sociales con gran emoción el gran proyecto que está a punto de arrancar. Un sueño que siempre ha habitado en su corazón y que es ahora cuando por fin se está materializando. Inmersa de lleno en esta aventura e ilusionada con lo que viene, así mismo lo expresó para People en Español. "Dios tiene un proyecto de vida para cada ser humano. Después de vivir una de las etapas más significantes y llenas de desafíos, puedo decirles que en cada proceso hay un propósito. Yo encontré el mío y estoy lista para responder a mi llamado y así poder ayudar a otras personas como me pasó a mí", nos contó. A través de sus historias de Instagram también dio un pequeño adelanto del lugar donde pasarán muchas cosas importantes y beneficiosas para la gente. "Hoy es un día sumamente importante para mi familia y para mí, porque comienza a materializarse un sueño que comenzó hace muchos años", explicó en un video. "Gracias Diosito, ya llega." Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo prepara emprendimiento que cambiará vidas | Credit: IG/Bárbara Bermudo "Hoy comienza una nueva etapa, es una transformación de algo que siempre Dios puso en mi corazón. Es un proyecto de vida que he venido trabajando por mucho tiempo y que hoy comienza a ver un poco la luz", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paso a paso y con el amor como el ingrediente más importante en este emprendimiento, Bárbara está construyendo ese propósito que llega en el momento perfecto, con la experiencia y sabiduría personal que solo dan los desafíos de la vida. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo arranca una de sus más grandes ilusiones | Credit: Facebook/Bárbara Bermudo "Pronto les compartiré los detalles de este designio que, sin duda, nace de una necesidad rampante en este mundo tan convulso en el que vivimos", nos adelantó con la ilusión de quien sabe que lo que se acerca cambiará vidas.

