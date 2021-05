¡La familia crece! Bárbara Bermudo comparte la feliz noticia La conductora de 45 años dio a conocer la buena nueva a través de un emotivo video en sus redes sociales y junto al resto de su familia. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de unos felices días de descanso en Boston, Bárbara Bermudo ha compartido una feliz noticia que concierne a toda su familia. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y con un precioso video que ha conmovido a su más de millón y medio de seguidores. Rodeada de su marido, Mario Andrés Moreno, y sus tres preciosas hijas, la conductora lanzaba así el anuncio. "Ella es la nueva integrante de la familia Moreno Bermudo", comenzó su cariñoso mensaje. "Les presento Callie, la nueva integrante de la familia Moreno Bermudo. Como verán ella desde ya es la más consentida de la familia", prosiguió. La cachorrita aterriza en sus vidas casi un año después de la pérdida de Coqui, el perrito que acompañó a la puertorriqueña por casi 20 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su nueva bebé ha llegado para llenar la casa de ilusión y, por qué no decirlo, también mucho caos. Eso sí, un caos que sabe a gloria. En el video se puede ver a las hermanas Moreno de lo más emocionadas tras el encuentro con Callie, a quien fueron a recoger todos juntos. Esta preciosidad ya está en casa con sus nuevos 'papis' y 'hermanitas' e incluso ya tiene su propio perfil en Instagram. ¡Bienvenida a las redes, pequeña!

