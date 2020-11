Close

Mensaje de Barack Obama por el cumpleaños de su esposa Michelle derrite las redes El mensaje de agradecimiento de Michelle Obama para el expresidente norteamericano está derritiendo las redes sociales. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El matrimonio de Barack y Michelle Obama parece ir cada día mejor, si eso es posible. Y ahora que el expresidente de los Estados Unidos está dedicado a su fundación y a otros compromisos tras sus ocho años en la Casa Blanca, el mandatario tiene mucho más tiempo para su mujer e hijas. Por eso, este miércoles, para celebrar a su querida esposa por su cumpleaños número 54, Obama no escatimó palabras en un bello mensaje dedicado a su esposa y que está derritiendo las redes sociales. “No solo eres mi mujer y la madre de mis hijas, tú eres mi mejor amiga”, dijo el exmandatario de 56 años en el post que ya ha alcanzado 2.9 millones de “likes”, a menos de 24 horas de ser publicado. “Amo tu fuerza, su gracia y tu determinación. Y te amo más cada día”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

