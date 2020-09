Barack Obama publicará en noviembre sus memorias de los años en la Casa Blanca El expresidente Barack Obama promete un "recuento honesto" de sus aciertos y errores durante su mandato en su libro de memorias A Promised Land, que saldrá a la venta en noviembre. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi cuatro años después de abandonar la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama contará su versión de sus ocho años en el poder en un libro de memorias que llegará a las librerías el próximo noviembre. El libro titulado A Promised Land o Una tierra prometida saldrá a la venta el 17 de noviembre y promete un “recuento honesto” de lo que vivió durante su presidencia, de acuerdo a un comunicado de prensa. Será el primero de dos volúmenes de memorias que cubrirá la campaña que lo llevó a la presidencia y sus primeros años en el gobierno hasta la muerte de Osama Bin Laden en 2011, según The New York Times. “No hay mejor sentimiento como el de terminar un libro, y estoy orgulloso de este”, comunicó el expresidente. “He pasado los últimos años reflexionando sobre mi presidencia, y en A Promised Land, he intentado proporcionar un relato honesto sobre mi campaña presidencial y mi tiempo como presidente, los eventos claves y la gente que le dio forma: mi opinión sobre lo que acerté y sobre los errores que cometéis, y las fuerzas políticas, económicas y culturales que mi equipo y yo tuvimos que enfrentar entonces y con las cuales seguimos lidiando como nación”. Image zoom PARI DUKOVIC/PENGUIN RANDOM HOUSE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aseguró que el libro ahondará en su relación con su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, con quien cumplirá 28 años de casado el próximo octubre. “En el libro también intento acercar a los lectores al trayecto personal que vivimos Michelle y yo durante esos años, con todos los increíbles altibajos”, expresó en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram. “Y finalmente, en un momento cuando América está pasando por tan tremenda convulsión, el libro ofrece algunos de mis más amplios pensamientos sobre cómo podemos curar las divisiones en nuestro país de ahora en adelante y hacer que la democracia funcione para todos, algo que no dependerá de un solo presidente, sino de todos nosotros como ciudadanos comprometidos”. El expresiente espera que su nuevo libro informe e inspire a la nueva generación a involucrarse en la vida pública para mejorar el mundo. “A la par de ser divertido e informativo, más que nada, quiero que el libro inspire a los jóvenes alrededor del país — y del mundo — para tomar la batuta, levantar sus voces y formar parte en rehacer el mundo uno mejor”, expresó. El libro, que se espera una primera tirada de 3 millones de copias, será traducido a 25 idiomas y se venderá en prácticamente todo el mundo.

Barack Obama publicará en noviembre sus memorias de los años en la Casa Blanca

