Las canciones favoritas del verano 2020 de Barack Obama: dos reguetoneros se cuelan en la lista El expresidente reafirma su gusto por la música urbana eligiendo a J Balvin y Bad Bunny entre los artistas que prefiere escuchar este verano. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes están que arden con la publicación de la lista de canciones favoritas del verano 2020 del expresidente Barack Obama. Y para no perder la costumbre ha vuelto a incluir a un par de cantantes del género urbano. Se trata de JBalvin y Bad Bunny. El par aparece con el tema en "Un día (One Day) que juntos interpretan al lado de Dua Lipa y Tainy. "Los meses anteriores he pasado mucho tiempo escuchando música con mi familia. Quería compartir algunas [de mis canciones] favoritas del verano", expresó Obama, de 59 años, por medio del tuit con el que compartió la lista y que se encuentra disponible por medio de la plataforma Spotify. "Incluyendo canciones de algunos artistas que actuarán en la Convención Nacional Demócrata. Espero que las disfruten". J Balvin -que a la postre es gran admirador del 44vo presidente de los Estados Unidos- viene a confirmar su puesto como uno de los artistas preferidos del exmandatario, pues también había figurado en la lista de las canciones favoritas del 2019 de Obama con la canción "Baila Baila Baila (Remix)", que interpretó al lado de Ozuna, Daddy Yankee, Farruko y Anuel AA. JBalvin con el expresidente Obama en 2018: "¿A quién no le gusta J Balvin y el reguetón?" preguntó Obama durante un discurso que Balvin compartió en redes, fascinado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cantantes latinos han aparecido en múltiples ocasiones en las listas de Obama. Entre ellos se encuentran la española Rosalía, con su temazo "*Con altura"; el mexicoamericano Miguel en su dueto con Alicia Keys "Show me Love" y "Jícama", de Angélica García. Cabe destacar que varios de los artistas que aparecen en el listado ocuparán el escenario de la Conferencia Nacional Demócrata como bien señalaba Obama. Ellos son: Leon Bridges, Common, John Legend , The Chicks, Billie Eilish , Maggie Rogers, Billy Porter y la ganadora al Oscar Jennifer Hudson.

