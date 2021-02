Close

Barack Obama y Bruce Springsteen juntos en un proyecto profesional Los puntos de vista sobre diversos temas son parte fundamental de este proyecto donde Barack Obama y Bruce Springsteen hacen mancuerna. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una nueva mancuerna profesional acaba de iniciar Barack Obama, ya que unió su talento con el del legendario Bruce Springsteen para lanzar un podcast titulado Renegades: born in the USA (Renegados: Nacido en Estados Unidos). Según se informó a través de un comunicado, este proyecto cuenta con ocho episodios donde el expresidente estadounidense y el rockero mantendrán una charla "personal y profunda entre dos amigos que exploran su pasado, sus creencias y el país que aman; cómo era, cómo es y cómo debería seguir adelante". "Cómo llegamos aquí? ¿Cómo podríamos encontrar el camino de regreso a una historia Americana más unificadora? Este tema llegó a dominar muchas de mis conversaciones el año pasado con Michelle, con mis hijas y con amigos, y uno de los amigos resultó ser el señor Bruce Springsteen", menciona Obama en el podcast. "En la superficie, Bruce y yo no tenemos mucho en común, pero a lo largo de los años, lo que hemos descubierto es que tenemos una sensibilidad compartida sobre el trabajo, sobre la familia y sobre América". Esta propuesta surgió a partir de la amistad que ambos personajes mantienen desde que se conocieron en la campaña electoral del exmandatario en 2008. Ahora, unen sus experiencias para dar una visión sobre los problemas políticos del país, pero también de los puntos de vista que tienen sobre cuestiones sociales, vivencias y temas personales. Image zoom Credit: Rob DeMartin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A nuestra manera, Bruce y yo hemos estado en viajes paralelos tratando de entender este país que nos ha dado tanto a ambos, tratando de hacer una crónica de las historias de su gente, buscando una manera de conectar nuestras propias búsquedas individuales de significado, verdad y comunidad con la historia más amplia de América", agregó Barack Obama. Image zoom Credit: Rob DeMartin La producción está a cargo de Higher Ground en asociación con Spotify. Los dos capítulos iniciales, titulados "Forasteros: Una amistad Improbable"y "Piel Americana: Raza en Estados Unidos", se pueden escuchar a partir de este jueves 25 de febrero por la mencionada plataforma de música de manera gratuita para todos sus suscriptores.

