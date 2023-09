Famosa agrupación mexicana sufre trágico accidente y dos personas pierden la vida El autobús en el que viajaba el grupo Los Telez chocó con otro vehículo y la colisión fue de tal impacto que dejó dos víctimas mortales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El verano estaba siendo todo un derroche de alegrías, éxitos y conciertos para la famosa banda mexicana, Los Telez. Hasta que este fatídico 30 de agosto, la agrupación sufría un terrible accidente en carretera que ha dejado dos víctimas mortales. A través de un comunicado en sus redes sociales, informaban del trágico suceso y lamentaron la pérdida de dos personas en este choque de vehículos. Por un lado, Carlos 'Charly' Jaimes, representante de Los Telez, y, por otro, el conductor del tráiler con el que impactaron en la carretera. Los Telez Los Telez sufren trágico accidente | Credit: Facebook/Los Telez "Nos solidarizamos con la familia y amigos de Carlos Jaimes... quien fue un gran compañero de trabajo y amigo. Siempre estará en nuestro corazón... También lamentamos la pérdida del conductor del tráiler, a su familia y amigos les extendemos con profundo dolor nuestras más sinceras condolencias", expresaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo sucedido, han anunciado que seguirán cumpliendo los compromisos de la agenda y sus actuaciones. Todos menos uno de los integrantes que requiere de reposo. "Tenemos la firme convicción de seguir adelante con la carrera musical con la misma pasión y entrega que siempre nos ha caracterizado; sin embargo, no nos acompañará en los próximos eventos el señor Iván Telez por motivos de salud", apuntaron. La banda fue creada hace exactamente dos décadas en el estado de Puebla y su género principal es el de la cumbia sonidera. Temas como "¿Dónde está el amor?", "No me engañes nunca", "Yo soy tu maestro" o "La primera vez", son algunos de los más sonados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosa agrupación mexicana sufre trágico accidente y dos personas pierden la vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.