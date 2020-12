Close

Los miembros de la Banda Los Recoditos de luto y muy afectados por la COVID-19 La agrupación de música regional mexicana ha sido muy golpeada por el coronavirus, a lo que se ha sumado la pérdida del compositor de uno de sus recientes éxitos. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los integrantes de Banda Los Recoditos han sufrido en carne propia los estragos de la pandemia, luego de que varios hayan vivido la tragedia causada por la COVID-19 muy de cerca. Por suerte, todos han logrado vencer a la enfermedad. “Desafortunadamente me pegó COVID. Afortunadamente me pegó muy leve. Hay algunas personas, algunos amigos míos que han partido de este mundo [a causa del virus]”, dijo el vocalista Samuel Samy Sarmiento a People en Español. “Es algo muy fuerte, algo muy duro”. Image zoom Credit: Cortesía Banda Los Recoditos A pesar de haber salido victoriosos de la enfermedad, la agrupación no se salvó de la tragedia y se encuentra de luto por fallecimiento de Jerry Demara, compositor de su más reciente sencillo, “La baraja”. “No hay día que no despertemos y que veamos a alguien muy cercano o a alguien conocido que falleció. Desgraciadamente te topas con eso todos los días. Esperemos que no lo lleguemos a ver como algo normal”, comentó Rafael Rafa González, otro de los integrantes de la agrupación. “Lo que pasó con Jerry Demara nos puede muchísimo, este tema [La baraja] está muy ad hoc a lo que se está viviendo. Son momentos tan difíciles. Era una persona muy joven, con muchas ganas de salir adelante y como él lo dice en la canción ‘al rato nos vemos por allá’”. Definitivamente ha sido un año de adaptación para la banda, acostumbrada a sus enormes presentaciones e interminables giras. Pero está más que dispuesta a echar mano a la creatividad para seguir vigentes en el gusto del público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es complicado saber sobrellevar esto de la pandemia, pero a fin de cuentas tenemos que buscar maneras para no descuidar a nuestro público. Tenemos que enfocarnos en buscar nuevas propuestas para la gente”, dijo Eduardo Loaiza. “[Muchos artistas] están buscando la manera de sobresalir y a nosotros nos también igual [hacerlo], picar piedra, buscar maneras para seguir en contacto con nuestro público”. Image zoom Credit: Cortesía Banda Los Recoditos Con el nuevo año a la vuelta de la esquina, la banda tiene un solo deseo para el 2021: salud para todo el mundo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Los miembros de la Banda Los Recoditos de luto y muy afectados por la COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.