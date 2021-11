Banda La Adictiva sufre ataque armado La banda La Adictiva fue presa de agresiones cuando terminaban de dar un concierto ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 6 de noviembre, La Adictiva ofreció un concierto en Metepec, Estado de México. Cuando la banda viajaba de regreso por una carretera de dicha localidad, a la altura de la caseta El dorado, en dirección al municipio de Atlacomulco, su camión fue atacado a balazos por personas que viajaban a bordo de un vehículo, Jetta color rojo, dañando una de las llantas trasera, según los primeros reportes oficiales. También se encontraron cinco impactos de bala en un costado del lado del conductor. Pese a la agresión directa, los miembros de la agrupación no se percataron de lo ocurrido hasta que llegaron a arreglar el daño. "Fue algo bien curioso porque nos dimos cuenta hasta que llegamos a la vulcanizadora donde se cambió la llanta", mencionó Isaac Salas, uno de los vocalistas de la banda al diario El Heraldo de México. "Vimos que fue solamente como una advertencia de asalto o algo así, porque esa zona es un poquito peligrosa y fue lo que hicimos ¿no? cambiar la llanta, sin nervios, sin nada, pues por qué no debemos nada creo, de verdad", agregó, "Sabemos y creemos que va a ser la última vez que nos va a pasar porque no tenemos ningún problema con nadie". La Adictiva Credit: Anval Music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jerry Corrales, otra voz del grupo, mencionó que no se percató del ataque porque iba dormido. También asegura que se trató de un mal entendido. "Estamos conscientes de que corremos el riesgo", advirtió. "Lo que pase en el camino, solo es estar con la bendición de Dios", concluyó. Poco después, la policía escoltó a La Adictiva a los límites con el estado de Michoacán, México para que siguieran su camino.

