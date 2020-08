Banda El Recodo regresa a los conciertos transformados por la pandemia La agrupación mexicana Banda El Recodo ofrecerá su primer concierto en la nueva modalidad de drive-in: los asistentes lo escucharán desde sus autos. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de la música regional mexicana, como tantos otros, intenta regresar a la normalidad para brindar un poco de entretenimiento a sus seguidores durante la pandemia. Ahora las bandas y solistas, que solían presentarse en club nocturnos con entradas agotadas, se deberán adaptar a la nueva modalidad de ofrecer sus conciertos en vivo ante una audiencia que guarde distancia dentro de sus automóviles. Así lo vivirá la legendaria Banda El Recodo, que regresará a los escenarios el próximo 12 de septiembre como preámbulo a la celebración de la independencia mexicana que se festeja el 16 de septiembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de meses de confinamiento y tras estar en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, El Recodo ofrecerá su primer concierto de la pandemia ante una audiencia drive-in, anunció su líder y clarinetista Alfonso Poncho Lizárraga. Los asistentes al evento que se llevará a cabo en el gigantesco City National Grove de Anaheim, CA, deberán seguir las normas de salubridad requeridas por el estado, mientras disfrutan de una noche musical. El concierto de Banda El Recodo es uno de los primeros eventos en vivo del género regional mexicano en el país, en un intento por volver a la normalidad en esta crisis. El cantante Roberto Tapia anunció que también regresa a los escenarios de Estados Unidos este fin de semana con presentaciones en Indiana y Ohio tras cinco meses de ausencia y luego de haber superado complicaciones de salud debido a la COVID-19.

