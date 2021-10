Bajan a Eduardo Verástegui de Twitter por comentario sobre vacunas contra COVID Eduardo Verástegui fue sancionado por la famosa red social por pronunciarse contra el proceso de inmunización. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Eduardo Verástegui causó controversia tras pronunciarse sobre las vacunas contra COVID-19 a las que llamó cosa del "diablo"; las opiniones a favor y en contra no se hicieron en Twitter, donde dio a conocer dicho mensaje. Por ello, esta red social decidió tomar cartas en el asunto y desactivó su cuenta. Sin embargo, esta sanción duró solo unas horas, dicha cuenta fue restablecida y el mensaje fue editado y retuiteado por el propio actor, pero donde antes se incluía la palabra "diablo", fue retirada. De hecho, Eduardo Verástegui ha respondido a sus detractores con mensajes como "No digas mentiras, te va a crecer la nariz como a Pinocho. No es obligatoria la bak-una para entrar a Estados Unidos. Para entrar a USA solo te piden una constancia de una prueba viral con resultado negativo. Infórmate bien", respondió a quien aseguró que sin vacuna no puede estar en Estados Unidos. "Dios los bendiga" y "Buenas noches familia", fueron otros textos que el productor escribió. Algunos famosos también reprobaron la actitud de Verástegui. Incluso, Mauricio Martínez le envío un reclamo directo a su colega y aplaudió que le haya sido cancela su cuenta. Eduardo Verástegui Credit: Frederick M. Brown/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Incitar a tus seguidores a no vacunarse no es libertad de expresión Eduardo Verástegui. Qué bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos", mencionó en la misma red social. Eduardo Verástegui ignoró este comentario; así como la sanción y continúa utilizando la red social sin mayor problema.

