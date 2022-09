Bailarín que besó a Bad Bunny comparte nuevo video del polémico momento y sorprende con su mensaje Nigel O´Brian, el bailarín que se besó en la boca con Bad Bunny, comparte nuevo video del polémico momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny se convirtió en trending topic hace unos días gracias a su exitosa presentación en los MTV Video Music Awards (VMAs) en el que terminó besando a sus bailarines durante su interpretación del pegajoso tema musical "Tití me preguntó". Muy al estilo Madonna y Britney Spears, el conejito malo besó en la boca a un hombre y a una mujer, causando un sinnúmero de reacciones en las redes sociales. Ahora, el bailarín que besó al exitoso exponente puertorriqueño de 28 años rompió el silencio y reveló detalles de ese momento tan icónico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bad Bunny se besa en pleno show Bad Bunny se besa en pleno show | Credit: Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global Mensaje del bailarín de Bad Bunny "Mami y papi miraaaaaaaaaa, otro logro más 😭😭😭 VMAS 2022 y de gira con el artista #1 mundialmente. Y lo mejor de todo, haciendo historia con mis compañeros junto a una mente maestra😭🙏🏼", indicó Nigel O´Brian en la serie de fotos y videos que compartió en su cuenta de Instagram. "Todavía no sé cómo procesar que todo sacrificio esté teniendo su recompensa y más cuando es lo que realmente quiero. No me canso de decir lo agradecido que estoy por esto, nunca lo haré🙏🏼 Lo hicimos cabro*** y vamos por más 🙏🏼 De JUANA DÍAZ PAL MUNDO ENTERO". Bad Bunny en los VMA's La presentación de Bad Bunny durante los VMA's 2022 en el Yankee Stadium fue muy especial. No solo estaba nominado a "Mejor vídeo latino", "Canción del verano" y "Álbum del año", sino que también se alzó con el premio a "Artista del Año". "Lo llego diciendo y siempre lo creí desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga", dijo orgulloso.

