¡Nada de ruptura! Bad Bunny y Kendall Jenner cenan juntos en Beverly Hills Bad Bunny y Kendall Jenner silencian rumores de crisis al cenar juntos en Beverly Hills. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Kendall Jenner Credit: Mega/The Grosby Group Bad Bunny y Kendall Jenner silencian rumores de crisis, probando que siguen juntos. El cantante puertorriqueño y la modelo estadounidense salieron a cenar en Beverly Hills. La pareja parecía no estar muy feliz con ser fotografiados, y ella trató de cubrirse el rostro, pero las cámaras de los paparazzi no empañaran su cita romántica. Su vestuario era muy casual, mostrando que se sienten cómodos uno con el otro. Kendall lució jeans, tenis, una camiseta blanca y chaqueta de cuero, mientras que El Conejo Malo optó por pantalones cargo, tenis, una sudadera y gorra. Desde mediados de mayo, no habían sido captados juntos, por lo que se dispararon rumores de separación. La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 27 años, y el reggaetonero, de 29, siguen disfrutando de veladas juntos a pesar de sus ocupadas agendas. Kendall Jenner Bad Bunny Credit: Mega/The Grosby Group Desde febrero sonaron las alarmas de romance entre Kendall y Bad Bunny cuando fueron vistos juntos en una discoteca y cenando en Los Ángeles. La hermana de Kim Kardashian y Benito Antonio Martínez Ocasio (el verdadero nombre del cantante) también han sido captados montando a caballo, de fiesta en el festival de Coachella, viendo partidos de baloncesto, y en el afterparty de la gala del Met. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente cercana a la pareja reveló a PEOPLE: "Kendall está feliz. Él es divertido, muy caballeroso y carismático. A ella le gusta su vibra. Él es muy relajado".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Nada de ruptura! Bad Bunny y Kendall Jenner cenan juntos en Beverly Hills

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.