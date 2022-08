La historia de amor de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en el 2017 y tres años después hicieron su debut juntos en una alfombra roja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny ha sabido proteger su relación con Gabriela Berlingeri y mantener su privacidad a pesar de ser una estrella internacional. El reggaetonero —cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio— ha estado saliendo con la influencer y diseñadora de joyas puertorriqueña desde el 2017, reporta PEOPLE. Eso sí la pareja rara vez comparte detalles de su historia de amor. Les tomó tres años hacer su debut juntos en una alfombra roja. Aunque comparten fotos juntos en sus redes sociales y han colaborado en varios proyectos de El Conejo Malo, al parecer no quieren dejar que el mundo entre en la burbuja de ellos dos. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo hicieron su debut oficial como pareja en Instagram? Revivimos algunos de los momentos más importantes en la relación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri. Bad Bunny Gabriela Berlingeri Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank) 2017: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se conocen en un restaurante Bad Bunny conoció a Berlingeri mientras estaba con su familia cenando en un restaurante en Puerto Rico después de presentarse como un invitado sorpresa en un concierto de Zion & Lennox concert. El cantante le dijo a Rolling Stone, "La conocí en un restaurante, cuando estaba comiendo con mis padres y mis hermanos. Comenzamos a hablar y de ahí continuamos viéndonos". 2018: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri colaboran en una canción Bad Bunny le reveló a Rolling Stone que Berlingeri lo ayudé a grabar la canción "Te Gusté," una colaboración suya con Jennifer López. "Nadie sabe esto, pero cuando yo grabé ['Te Gusté'], la canción con J.Lo, Gabriela grabó referencias para las partes de J.Lo," he said. Febrero 28, 2020: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son vistos juntos en un evento público Tomó casi tres años para que Bad Bunny y Berlingeri hicieran pública su relación. Fueron fotografiados juntos por primera vez en un juego de baloncesto en Miami, entre los equipos Miami Heat y Dallas Mavericks. Marzo 4, 2020: Bad Bunny dice que está "enamorado" En una entrevista con Entertainment Tonight, Bad Bunny dijo sobre su vida amorosa: "Sí, siento amor". Luego admitió que estaba "enamorado", sin mencionar la identidad de su amada. El cantante añadió que toda relación sólida debe ser construida a base de honestidad. Marzo 7, 2020: Bad Bunny comparte una foto de Gabriela Berlingeri en Instagram por primera vez En una galería de fotos que publicó en Instagram, incluye una foto suya con la guapa pelirroja. Marzo 19, 2020: Bad Bunny publica videos con Gabriela Berlingeri en Instagram Unas semanas después, compartió videos con su novia, pasando la cuarentena juntos en Puerto Rico durante la pandemia del coronavirus. Los videos muestran a la pareja bailando y jugando Jenga. Abril 2, 2020: Bad Bunny besa a Gabriela Berlingeri en un video en Instagram El cantante publicó un video besando apasionadamente a Gabriela en el set de su video musical "Yo perreo sola". Abril 2020: Bad Bunny lanza una canción con Gabriela Berlingeri En medio de la pandemia, lanzó la canción "En Casita", con la voz de su amada. Bad Bunny Gabriela Berlingeri Credit: (John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy ) Mayo 14, 2020: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri graban un video musical juntos La pareja apareció en el video musical "Antes Que el Mundo Se Acabe" de Residente, con otras famosas parejas como Zoe Saldaña y su esposo Marco Perego, Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef, y Ben Affleck con su entonces novia Ana de Armas. Mayo 2020: Bad Bunny habla de su relación con Gabriela Berlingeri Durante una entrevista para Rolling Stone el cantante habló de su relación con Gabriela, quien fue la que tomó las fotos de Bad Bunny que aparecen en la portada de la revista. "¿La gente realmente piensa que yo estoy pasando la cuarentena solo? No, yo estoy con alguien, ella es muy especial en mi vida", dijo. "Esta cuarentena me ha hecho entender que ella es la mejor compañera que yo puedo tener". El reggatonero admitió: "Yo estoy feliz con ella. [La gente] no sabe que ella me ha ayudado mucho en aspectos emocionales cuando más lo necesitaba". August 2020: Se disparan rumores de boda A finales del verano del 2020, los fanáticos comenzaron a especular que Bad Bunny y Berlingeri se habían casado tras ver un video (ya borrado) en la cuenta de ella de Instagram donde aparece con un anillo de diamante. Noviembre 2020: Bad Bunny niega rumores de boda En entrevista con Entertainment Tonight, el Conejo Malo aseguró que no se ha casado. "No, no estoy casado", dijo, añadiendo que las bodas lo asustan mucho. Eso sí, dejó claro que su relación con Berlingeri iba viento en popa "Sí, aún estoy enamorado", dijo. Septiembre 23, 2021: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri caminan juntos por una alfombra roja Después de casi cuatro años juntos, la pareja desfiló por la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards en el 2021. Ella también compartió fotos con su amado de esa noche juntos en Instagram. Enero 1, 2022: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri graban su primer TikTok juntos Para celebrar la bienvenida del 2022, Bad Bunny y Berlingeri hicieron su relación oficial en TikTok. Ambos grabaron un video celebrando el Año Nuevo. Enero 24, 2022: Bad Bunny publica un Instagram Reel con Gabriela Berlingeri para promover nueva gira y disco Bad Bunny anunció su segunda gira en el 2022 con un Instagram Reel lleno de humor en el que aparece Gabriela y el actor español Mario Casas. Febrero 2022: Bad Bunny y Gabriela Berlingeri adoptan un perrito Bad Bunny y Berlingeri adoptaron un cachorrito en febrero del 2022 y lo presentaron en TikTok. Mayo 2022: Gabriela Berlingeri aparece en otra canción de Bad Bunny En el disco Un Verano Sin Ti, Berlingeri canta parte del tema "El apagón". "Esta es una canción de I corazón", Bad Bunny le dijo al diario New York Times. "No quería buscar a un artista famoso. Quería que alguien la cantara por amor porque es un mensaje sincero". Junio 2, 2022: Bad Bunny se casa con Gabriela en el video musical de "Titi me preguntó" Quizás no han llegado al altar en la vida real, pero en el video musical "Titi me preguntó" de Bad Bunny, Gabriela aparece vestida de blanco y dándole el sí al reggaetonero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La historia de amor de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.