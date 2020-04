Bad Bunny sorprende al aparecer vestido de mujer y comiéndose a besos a su novia Los fans del cantante de música urbana se han alborotado por un nuevo video donde sale vestido en drag y comiéndose a besos a su novia Gabriela Berlingeri. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN\ Bad Bunny sí que sabe divertirse a la hora de crear sus posts en redes y compartirlos con los fans. Eso ha quedado claro una vez más este jueves luego de que el cantante de música urbana nacido en Puerto Rico colgara un divertido e intenso clip donde aparece comiéndose a besos a su novia vestido completamente de mujer. El video es muy sencillo: la cámara enfoca a un pasillo del cual surge Gabriela Berlingeri, la novia del artista caminando hacia la puerta de un baño para mujeres. Por dicha puerta sale el artista de 26 años completamente maquillado, con peluca y prótesis en los pechos y apasionado toma a su hembra por los brazos para comérsela a besos mientras la carga sensualmente. "Perdónenme pero tenia que hacerloooooo", exclamó el Conejito Malo en su post que en menos de 24 horas ha sido visto más de 13 millones de veces. El clip habría sido grabado cuando Bunny grabó el video de su nuevo sencillo "Yo perreo sola": Dicha producción logró sorprender a amantes y a detractores de este travieso boricua, que siempre consigue mantener sus canciones entre los temas más escuchados de las listas. Lógicamente los fans de Bad Bunny han reaccionado de distintas maneras. La mayoría muertos de risa por la broma que se gastó y el buen sentido del humor del boricua. Otros incluso coqueteando y ofreciendo participar para cuando hagan el próximo video. Lógicamente no falta quien haya visto en este video una señal de que todo anda mal en el mundo, como exclamó alguien por Instagram: "Dios tenga misericordia de este varón de Dios de que le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiera el Alma, en este mundo todo es pasajero, hermanos busquemos la salvación.la vacuna para estos tiempos es Jesucristo ,dice su palabra si mi pueblo se humillare yo me levanto x esa nación Cristo Jesús los ama". En fin que como siempre, Bad Bunny no deja a nadie indiferente. Advertisement

