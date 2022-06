Bad Bunny se excusa por su abultado vientre: 'Los veranos son pa' echar panza' El puertorriqueño tiene cinco reglas a seguir durante esta temporada. ¿Cuáles son? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny está disfrutando al máximo la llegada del verano, con unas merecidas vacaciones y celebrando el éxito de su disco 'Un verano sin ti', que rápidamente escaló las listas de popularidad alrededor del mundo. Aunque el cantante aún no revela si le rendirá tributo al título de su álbum, pasando un verano sin compañía, el puertorriqueño tiene claro cómo pasará sus días. El reggaetonero reveló que esta época no es para quedarse en casa y dio a conocer cinco de sus sencillas reglas a seguir durante esta temporada. Bad Bunny en la playa Bad Bunny | Credit: Bad Bunny/Instagram "Los veranos son pa' beber y comer y bailar y coger sol y echar panza", escribió en su cuenta de TikTok. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el vídeo publicado en dicha red social, Benito Martínez - su nombre de pila – se deja ver bailando y moviendo las caderas como nunca antes, en traje de playa sin camisa, y mostrando su abultado abdomen sin preocupación. Sus seguidores no tardaron en imitar su peculiar bailecito y elogiar sus atributos sin estética, asegurando que no hay nada mejor que "ser tú mismo". Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Bad Bunny/TikTok "Esto señores comprueba que no se tiene que estar fit o muy muscular para que las mujeres se enamoren de ti o se vuelvan locas por ti. Sólo se tú mismo", escribió un seguidor. "Señoritas, los cuerpos de papá son la moda", expresó otro. "[Esto es] prueba de que las mujeres preferimos los cuerpos de papás", comentó una tercera. Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Bad Bunny/TikTok Contrario a varios de sus colegas, Bad Bunny no presume pasar su tiempo en un gimnasio intentando marcar su cuerpo, sino todo lo contrario, busca disfrutar la vida sin límites…. y aparentemente ¡sin dieta!

