El polémico tuit de Bad Bunny contra el gobierno de Puerto Rico El artista boricua mostró su desacuerdo con el actual gobierno de la isla con un contundente mensaje en las redes sociales. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Bad Bunny lanzó duras críticas al gobierno de Puerto Rico con un mensaje en redes en que opinó que ya se le pasó el tiempo de mandato a la actual gobernadora, Wanda Vásquez. El intérprete de “Estamos bien” compartió un tuit de la cantante boricua Ileana Cabra, mejor conocida como Ile, que criticaba la presentación de una propuesta de cambios en el código civil en medio de la crisis sanitaria a causa del coronavirus. “Este gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre”, escribió el conejo malo en su cuenta de Twitter en respuesta a la aprobación el lunes de las enmiendas al código en el senado de Puerto Rico. La medida ahora debe ser ratificada por la Cámara de Representantes y luego firmada por la gobernadora. Utilizando la etiqueta #DileNoalCógidoCivil varias figuras del mundo del entretenimiento como Residente han expresado su oposición a los cambios, por considerar que resta derechos al ciudadano. En noviembre del pasado año, Ricky Martín había advertido a sus compatriotas a “estar atentos” ante los cambios que podrían representar un “retroceso” para la igualdad de derechos de la comunidad LGBTQ. Los opositores a los cambios consideran que están influenciados por intereses religiosos y, entre otras cosas, dificulta la posibilidad de que las personas trangénero cambien de sexo en documentos oficiales. La gobernadora no ha expresado hasta el momento si firmará el proyecto de ley que aprueben los legisladores y se ha limitado a señalar que lo evaluará “con la seguridad, rigurosidad y conciencia social que el mismo requiere”.

