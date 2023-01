Bad Bunny se muda a California: roba miradas en el juego de los Lakers con misteriosa rubia ¡y el pantalón roto al frente! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Credit: Kevork Djansezian/Getty Images La 2023 arrancó con dolores de cabeza para Bad Bunny. Tan solo empezar el año comenzaron a surgir videos del artista puertorriqueño arrojándole el celular al agua a una fan, los cuales fueron seguidos de otros clips que mostraban una actitud similar. El escándalo fue tal que a los pocos días el intérprete de "Me porto bonito" puso sus cuenta de Instagram privada y prácticamente desapareció. Hasta ahora. Este fin de semana surgieron fotos y videos del cantante de 28 años acudiendo a un partido de la NBA entre los LA Lakers y los Memphis Grizzlies que se celebró en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, CA. El Conejito Malo no solo robó miradas porque llegó vestido con un suéter color salmón con un logo enorme de la marca Gucci y con la cabeza tapada con una capucha color marrón, si no que también dejó a todos boquiabiertos al vestir unos jeans desgarrados en la entrepierna frontal que le daban "muy buena ventilación". Caminando hacia su asiento al pie de la duela, el cantante y actor tomó su lugar rodeado de sus acompañantes y de una misteriosa rubia, pero ni luces de su novia, Gabriela Berlingeri. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes surgen luego de que se reportara que el artista, considerado como uno de los más escuchados en el planeta y quien en el 2022 figuró en el famoso playlist anual del expresidente Barack Obama, se ha mudado a Los Ángeles. El cantante habría adquirido una majestuosa mansión con un valor estimado en $8,8 millones ubicada en Sunset Strip construida en el 2005. La mansión de corte modernista es toda blanca y cuenta con todos los lujos: 8 recámaras, sala de juegos, piscina. etc. además de una impactante vista a la ciudad, ¡wow!

