Bad Bunny se convierte en un miembro más de Los Simpsons Ahora, Bad Bunny suma un éxito más en su carrera al formar parte del universo de Los Simpsons. Míralo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, este ha sido un año lleno de éxitos para Bad Bunny, quien además de haber sido nombrado el artista más escuchado, según la plataforma de musica Spotify, se hizo acreedor a diversos premios y debutó como actor. Ahora, cierra el este 2021 formando parte de la aclamada serie de dibujos animados Los Simpsons. El cantante decidió inmiscuirse en el mundo de esta familia amarilla para ayudar a Homero Simpson a evitar terminar su matrimonio con Marge. Todo ocurre en su nuevo video musical titulado Te deseo lo mejor, donde el reguetonero se convierte en un especié de buena conciencia que ayuda a recapacitar al patriarca de la familia para evitar perder a los que ama. "Bad Bunny vuelve a unir a los Simpson en este nuevo video", se dio a conocer en la página oficial de Los Simpsons. Por su parte, el intérprete de "La noche de anoche" también se pronunció al respecto. "Feliz Navidad. ¡¡Te deseo lo mejor!! ¡¡¡Junto a Los Simpsons, wow!!! ¡¡¡Gracias por el amor!!! ¡¡Este es mi regalo pa'ustedes!! ¡¡Los amooo!!!", comentó en su cuenta de Instagram, donde acompañó el mensaje con un video donde se ve un árbol de Navidad, la toma va bajando hasta llegar a un teléfono móvil decorado como regalo, mientras se ve una escena de Los Simpsons. Bad Bunny Credit: Rich Fury/Getty Images for dcp SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas han reaccionado positivamente al video que ya suma poco más de 13 millones 600 mil reproducciones a solo un par de días de su lanzamiento. Incluso, no han cesado los comentarios al respecto. "Otros se autoproclaman que son los mejores, los más duros y en guerras sin sentido. Mientras el artista número 1 que lo critican tanto enviando un gran mensaje de valoración. Bad siempre rompiendo los esquemas", dijo un seguidor. "¡Por eso es el número uno! Por el corazón tan grande que tiene Bad Bunny aparte de el gran talento"; "Otro ejemplo de que él es un artista versátil", y "Bad se está convirtiendo en una leyenda", fueron otros de los mensajes. Mientras tanto, Bad Bunny parecer estar tomando un descanso navideño, para regresar con sus presentaciones y nuevos lanzamientos en 2022.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny se convierte en un miembro más de Los Simpsons

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.