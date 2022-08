Bad Bunny se besa con una fan en plena fiesta. ¿Qué pasó con Gabriela Berlingeri? Bad Bunny no se esconde para hacer manifestaciones de amor delante de todos, aún sabiendo que puede llegar a oídos de Gabriela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Kevin Winter/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images ¿Qué está pasando entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri? ¿Son novios o son "mejores amigos", como dijo el cantante hace unas semanas? Aunque estas son preguntas que los fans del boricua no acaban de responderse, lo cierto es que Bad Bunny no se esconde para hacer manifestaciones de amor delante de todos, aún sabiendo que pueden llegar a oídos de la modelo que ha sido su musa tantas veces. Tanto es así que El conejo malo se dejó ver besándose en una fiesta con una fan, de quien aún se desconoce su identidad. Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que Bad Bunny, quien se fue de parranda a un after party tras su concierto del pasado 28 de julio en Puerto Rico, besa en la boca a la fan. Cuando la chica se dispone a tirarse un selfie con la super estrella, este pone la cara y le roba un beso en la boca al que ella también responde. Luego el intérprete de "Me porto bonito" se vuelve a acercar a la joven y la de otro beso aún más apasionado. Muchos internautas no han reaccionado muy bien al video. "Qué falta de respeto", "No lo veo robado. El le agarra la cabeza a ella y se dirige a su boca", "el se ve claramente ebrio, en ningún momento hay consentimiento", "Maldita sea", dijeron algunos. Bad Bunny y Gabriela Berlingeri - Premios Billboard de la Música Latina Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, Premios Billboard de la Música Latina , 2021 | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de este sonado video, muchos se han preguntado dónde queda Berlingeri. No obstante, el cantante boricua afirmó recientemente que la modelo no es su novia, sino que es su mejor "amiga". "Somos íntimos amigos, best friends, besties", dijo en sus redes sociales. "Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener, igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos", añadió.

