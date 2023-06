Bad Bunny revela dónde está el celular de una fan que aventó En enero de 2023, Bad Bunny se vio envuelto en una gran polémica por lanzar el teléfono móvil de una fanática.Tras varios meses de esta situación, el cantante rompe el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Credit: Michael Loccisano/Getty Images for Coachella En enero de 2023, Bad Bunny estuvo en el ojo del huracán por lanzar el celular de una fanática que quería tomarle una fotografía. El representante de música urbana no dudó en quitarle el dispositivo y lanzarlo lejos. A varios meses de lo ocurrido el intérprete habla por primera vez de lo ocurrido. "Yo saludaba, '¡Qué lo que!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo", explicó Bad Bunny a la revista Rolling Stone. "Al otro día [me arrepentí]". De hecho, el famoso dejó claro que el móvil no fue lanzado al mar como se mencionó. De hecho, está convencido que la joven lo recuperó de inmediato porque no lo dañó. "Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto", aclaró. El intérprete de "Me porto bonito" también espero su malestar ante los comentarios que pueden hacer sobre su vida, actitudes, forma de actuar, etc., aseverando situaciones como si fueran reales cuando no lo son. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es frustrante ver cómo la gente en realidad piensa que conoce la vida de los famosos, lo que hacen el día a día, lo que está pasando, lo que piensan, en qué se basan sus decisiones. Piensan que conocen, qué sé yo, la historia de tu vida, o tu historial amoroso", advirtió. "Y realmente no tienen ni la mínima idea". Pese a estar tomando un año sabático, Bad Bunny ha seguido cosechando éxitos como sus dos nominaciones a los MTV Movie & TV Awards y su nominación en el Festival Internaciones de Cine de Cannes por "El apagón".

