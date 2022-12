Bad Bunny recibe un lujoso regalo por ser el artista más escuchado a nivel mundial El puertorriqueño cerró su gira mundial World’s Hottest Tour con dos exitosos – y controversiales – conciertos en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny continúa disfrutando de las mieles del éxito. Luego de cerrar con broche de oro su gira mundial World's Hottest Tour en México, el puertorriqueño celebró a lo grande ser reconocido como el artista más escuchado en Spotify. Por tercer año consecutivo, la plataforma otorgó el título al cantante por sobreponerse por encima de artistas como Taylor Swift, BTS, Drake y The Weekend. Para conmemorar el triunfo, Spotify le obsequió tres lujosos – y costosos – anillos para conmemorar cada uno de los años en que ha sobresalido. El intérprete no dudó en presumir su inigualable regalo durante el after party para celebrar el exitoso cierre de su gira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las originales piezas diseñadas por una exclusiva joyería de Beverly Hills fueron grabadas con insignias en diamantes de los éxitos del cantante, como el corazón del disco Un verano sin ti de este año, el tercer ojo que presumió durante los American Music Awards en el 2020 y el símbolo de su disco X 100PRE, del 2021. "Tuvimos que darlo todo por el artista global de Spotify", presumió la plataforma en sus redes sociales, junto a los anillos. "3 años consecutivos siendo el artista número 1 global. Cumpliendo nuevas metas junto a @badbunnypr Celebramos el final de Worl''s Hottest Tour de la mejor manera posible". El regalo fue entregado por Jeremy Erlich, director global de contenido musical de Spotify, durante la fiesta en Ciudad de México. "Felicidades por hacer el triplete, la primera vez que un artista cuenta con más reproducciones en streaming durante tres años consecutivos", expresó el director durante la entrega de los anillos. Además, Bad Bunny recibió cinco placas para reconocer las canciones que lo llevaron a convertirse en el artista número uno de la plataforma. Bad Bunny se ha convertido en todo un fenómeno musical a nivel mundial, con más de 95 oyentes escuchando sus canciones en México, España, Chile, Argentina, y por supuesto, Estados Unidos.

