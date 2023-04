Bad Bunny recibe nominación ¡cómo actor! El trabajo como actor de Bad Bunny se traducido en dos nominaciones a los MTV Movie & TV Awards. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Bad Bunny cuenta con una serie de premios por su trabajo en la música; incluso, ha logrado batir algunos récords también. Sin embargo, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real, también ha querido diversificarse y ha probado suerte en la actuación; lo cual, parece haber sido una buena decisión porque su trabajo en la cinta Bullet Train, donde compartió créditos con Brad Pitt, se ha traducido en dos nominaciones para los MTV Movie & TV Awards, en las categorías de Mejor Pelea y Actuación Revelación. Este cantante de música urbana decidió tomarse un año sabático y estar alejado de los escenarios; pese a ello, lanzó el tema "Tormenta" que realizó en colaboración con la banda Gorillaz. También ha sido imagen de una empresa de lucha libre estadounidense; incluso, ha estado en algunas peleas. Eso sin contar, que también ha estado en el ojo del huracán porque se le ha relacionado sentimentalmente con Kendall Jenner; de hecho, hace poco fueron captados montados juntos en un caballo. Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Michael Kovac/Getty Images for GLAAD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros de los famosos que estarán compitiendo en esta entrega de premios, que será conducido por Drew Barrymore, son Jenna Ortega por su actuación en Wednesday; Pedro Pascal por The Last of Us; Diego Luna gracias a su participación estelar en Andor, y Harry Styles en mejor villano por su papel en Don't Worry Darling y a Mejor Beso por su escena con David Dawson en My Policeman. Los Movie & TV Awards se llevarán a cabo el próximo 7 de mayo en el Barker Hangar de Los Ángeles, California y se transmitirán en vivo a las siete de la noche (ahora local). Habrá que ver si Bad Bunny logra llevarse alguno o los dos galardones a casa.

