Bad Bunny reacciona a rumores de embarazo de Kendall Jenner Bad Bunny reaccionó así ante rumores de embarazo de Kendall Jenner, con quien tiene una relación amorosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Kendall Jenner Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images Un avance de la nueva temporada del programa Keeping Up With The Kardashians disparó rumores de embarazo para Kendall Jenner. En el video, los productores hacen la pregunta "¿cómo va el embarazo?" y solo vemos a Kendall sonriendo. Este avance del episodio 4 de la tercera temporada del reality show dejó a muchos fanáticos de la modelo y del cantante Bad Bunny, con quien ella ha sido vinculada sentimentalmente, preguntándose si hay un bebé en camino para la pareja. El cantante puertorriqueño rompió el silencio, hablando con Yahoo de este tema. "Yo creo que eso siempre ha existido y siempre va a existir", dijo el artista sobre los rumores que trae la fama. "Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas [que propagan el chisme] porque es cómico ver cómo hablan con seguridad". Bad Bunny Credit: Eric Alonso/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Conejo Malo añadió sobre ser el blanco de rumores falsos: "Te acostumbras con el tiempo. No es la primera vez. Cuando uno está expuesto a la fama y a este ambiente, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti". El artista no deja que los rumores lo afecten. "El antídoto es estar seguro de quien tú eres y disfrutar la vida tanto como yo lo hago", dijo Bad Bunny. "Porque al final del día, yo soy el único que sabe y él único claro sobre lo que siento".

