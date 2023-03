Bad Bunny protagoniza portada histórica en español de la revista Time El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny adorna la portada de la revista Time. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se ha convertido en un ícono global. El reggaetonero puertorriqueño adorna la nueva portada de la revista Time y llama la atención que es totalmente en español. El año pasado, su quinto álbum de solista, Un verano sin ti, alcanzó la cima de Billboard, ganándole a Taylor Swift y Harry Styles. Además fue el artista con más reproducciones en Spotify por tercer año consecutivo, y su gira rompió récords de ganancias, generando $435 millones. Estas son solo algunas de las razones por las que El Conejo Malo, quien se mudó a California, protagoniza esta codiciada portada, que muestra una cita suya en español. "No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste", dice esta cita del cantante, que ha expresado su orgullo de cantar en español en escenarios por todo el mundo. Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de triunfar en la música, debutó como actor en la serie Narcos y en la película Bullet Train, y se lanzó como empresario, abriendo el lujoso restaurante Gekko en Miami. Desde su mudada a Los Ángeles, ha sido visto en varias ocasiones junto a Kendall Jenner, generando rumores de romance después de su ruptura con Gabriela Berlingeri. ¡Sin duda este es el año del Conejo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Bunny protagoniza portada histórica en español de la revista Time

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.