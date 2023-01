Sale a la luz otro video de Bad Bunny arrebatándole el celular de un fan Bad Bunny se encontraba disfrutando de la noche en una disco de República Dominicana, cuando se da cuenta de que una persona en el lugar lo estaba filmando. Así que le arrebató el teléfono. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Algo tiene Bad Bunny con los celulares de sus fans. Ahora que el cantante boricua se encuentra en medio de la polémica tras arrojar al agua el teléfono de una de sus seguidoras, se ha filtrado otro video donde el intérprete hizo lo mismo, pero esa vez en un club nocturno. En esa ocasión el cantante se encontraba disfrutando de la noche en una disco de República Dominicana cuando se da cuenta de que una persona en el lugar lo estaba filmando. Automáticamente, Bad Bunny agarra el celular de la persona y, sin decir una palabra, lo entrega a otro para que deje de filmarlo, tal como puede verse en el nuevo video sacado a la luz, según el diario mexicano El Universal. Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Lou Rocco/ABC via Getty Images Esta acción también molestó a muchos, como mismo sucedió esta semana. "Ni siquiera ponen sus teléfonos en su cara 😒 se equivocó haciendo esto"; "No entiendo este comportamiento"; "Entiendo el otro, la chica estaba en su cara… ¿cuál es la excusa para este?"; "podría haber alquilado el club para sí mismo si quisiera evitar una atención no deseada"; "estoy cansada de él", dijeron algunos en redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas y muchas más han sido las críticas a Bad Bunny luego de que arrojara al agua el celular de una fan que quería tomarse una foto con él. No obstante, el cantante salió en su defensa y dejó clara su posición al respecto. "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto", escribió en Twitter. "Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sale a la luz otro video de Bad Bunny arrebatándole el celular de un fan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.