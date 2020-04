La novia de Bad Bunny enciende las redes con su sexy bikini Mira la sensual foto de Gabriela Berlingeri de la que todos están hablando. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La novia de Bad Bunny, Gabriela Berlingeri, está pasando la cuarenta con estilo, como demuestra su más reciente foto en redes sociales en que aparece con un revelador y sensual traje de baño. La modelo puertorriqueña de 26 años deleitó a sus más de medio millón de seguidores de Instagram presumiéndoles su figura de infarto y lo cómoda que está pasando sus días de aislamiento en su casa junto a su pareja. La foto supera los 280,000 ‘me gusta’ y tiene miles de comentarios de sus admiradores, quienes elogian sus curvas y tonificado cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante de “Te boté” también compartió recientemente una foto en su Instagram con el mensaje “en casita con Gabriela” en el que muestran lo que ambos disfrutan de su mutua compañía durante la cuarentena por el coronavirus. Luego de que por fin se filtró una foto que revelara la identidad de la novia desde hace tres años del Conejo Malo, la joven está bajo la lupa de los seguidores del cantante. Ambos ya no ocultan su relación y comparten constantemente fotos y vídeos. El más comentado fue hace 5 días , cuando ambos se mostraban comiéndose con un beso y en el que él estaba vestido de mujer, tal como aparece en su último video de la canción “Yo perreo sola”. El cantante urbano habló en el pasado sobre lo que busca en su compañera de vida. "Lo importante es ser siempre uno mismo, ser abierto y honesto porque cuando finges ser alguien que no eres, la relación no funcionará", dijo en una entrevista con Entertainment Tonight. Advertisement

