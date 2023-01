Testigo asegura que fanática a la que Bad Bunny le lanzó el teléfono celular tomará acción legal Un testigo del incidente que se ha vuelto viral tras Bad Bunny lanzar el teléfono celular de una fanática asegura que esta chica tomará acción legal en contra del reggaetonero. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un testigo que presenció el incidente que protagonizó el cantante Bad Bunny con una fanática en Casa de Campo, República Dominicana, habló con el programa Siéntese Quien Pueda (UniMás). Un video que se ha vuelto viral muestra al cantante puertorriqueño arrebatarle el celular de las manos a una fanática que se acercó a él a tomarse un selfie y él lo lanzó al suelo. El periodista Alex Rodríguez presentó una entrevista exclusiva con un supuesto testigo del incidente. El hombre, identificado como Aquiles, dijo que la joven está en proceso de reunirse con sus abogados y que está deprimida después de esta experiencia. "Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso", dijo. "Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación". Aquiles dijo haber estado ahí cuando ocurrió el incidente en República Dominicana. "Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada. De hecho, le tenían puertas con cristal y seguridad. Era un grupo de seis o siete personas. Yo estaba a la mesa contigua de la puerta", aseguró el dominicano. Bad Bunny Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás, en unos carros que ya tiene cuadrado, pero en la euforia, la salidera, las fotos, ellos decidieron salir por la puerta de 'alante' y ahí fue cuando se encontraron con todas las fans, que ya sabían que estaba allí. Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí", añadió este testigo. Aquiles asegura que el teléfono celular de la chica nunca cayó al agua, como se ha reportado, y ella pudo recuperarlo. "No sabemos a quién culpar, si a la insistencia de los fans, porque él ya venía de cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía", afirmó. Por su parte Bad Bunny expresó en Twitter: "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un folleto de coaching en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

