Bad Bunny lanza "Yo Perreo Sola" Benito se viste de drag y rompe las redes, además de hacerle un guiño al coronavirus. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace una semanas el puertorriqueño Bad Bunny lanzó su ultimo disco, compuesto de veinte canciones, y hoy viernes sacó su nuevo video donde interpreta el tema “Yo perreo sola” que hizo arder las redes y los medios de comunicación en varios idiomas. Benito, el conejo, se vistió de mujer en este clip dirigido por él mismo en una producción que logró sorprender a amantes y a detractores de este controversial boricua, que siempre consigue mantener sus canciones entre los temas más escuchados de las listas. Image zoom Bad Bunny Bad Bunny Grab Llamó la atención que durante el video, Bad Bunny se lava las manos con uno de los típicos productos con alcohol que recomiendan para evitar el contagio del coronavirus. Quizá de este modo quiso hacer un guiño a aquellos que le criticaron por dar mal ejemplo en tiempos del Covid-19 durante la fiesta de su cumpleaños. Image zoom “Cuidado con el coronavirus”, le increparon al verle rodeado de gente. “Irresponsables”, podía leerse entre los comentarios bajo su post. “Lávense las manos, porfi”, decía alguien más. Entre sus últimas apariciones públicas, pudimos disfrutar de Bad Bunny junto a Shakira en el medio tiempo del Súper Bowl más sonado de la historia. Image zoom Hijo de un camionero y una profesora de escuela, Benito Antonio Martínez Ocasio siempre quiso ser artista y de niño cantó en el coro de la iglesia hasta que tuvo 13 años. Su nombre de Bad Bunny lo inventó porque de niño le obligaron a vestirse de conejito y en el retrato que le tomaron podía verse de muy mal humor. Advertisement

