¿Hay romance? Bad Bunny y Kendall Jenner captados en nueva cita ¡Míralos!

¿Rumores ciertos? Bad Bunny intentó salir a escondidas de un restaurante, luego de una cita doble con Kendall Jenner y Justin y Hailey Bieber, en Los Ángeles.

La hermana de Kim Kardashian, Kendall Jenner, fotografiada saliendo del mismo restaurante en Beverly Hills donde cenó junto a Bad Bunny y Justin y Hailey Bieber.

La cantante colombiana Karol G, quien recientemente celebró su cumpleaños con un bikinazo de infarto, conquistó al exigente público de la Quinta Vergara durante el festival de Viña del Mar y se llevó una gaviota de plata y otra de oro. La Bichota enloqueció a todos los fanáticos con su sonrisa y la simpatía que la caracteriza.

Myriam Hernández sorprendió sobre el escenario de Viña 2023, ya que aceptó la invitación de Karol G e interpretaron juntas el tema "El hombre que yo amo", con un rating televisivo de 38 puntos.

Así de sonriente vimos a la cantante y empresaria Chiquis mientras grababa un proyecto en Los Ángeles.

La estrella italiana Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca disfrutando de una cita nocturna en Miami Beach.

La estrella de telerrealidad Kourtney Kardashian y Travis Barker coordinaron atuendos y salieron a tomar un trago de matcha.

