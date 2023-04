Bad Bunny y Kendall Jenner juntitos en Coachella Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kendall Jenner y Bad Bunny disfrutan muy pegaditos del último día del fin de semana 1 de Coachella Credit: Photo©2023: Backgrid/ Grosby Group Kendall Jenner bailó al ritmo de Bad Bunny en Coachella y luego la parejita fue vista viviendo un romántico momento. Empezar galería Kendall Jenner y Bad Bunny juntitos en Coachella Kendall Jenner y Bad Bunny disfrutan muy pegaditos del último día del fin de semana 1 de Coachella Credit: Photo©2023: Backgrid/ Grosby Group Los rumores de un romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny siguen sonando. La pareja fue vista así de pegadita en el Festival Coachella. ¿Qué le habrá dicho el conejito malo a la hermana de Kim Kardashian? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Karol G luce pelo rosado Karol G luce su nuevo color de pelo al salir de su hotel en NY Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group Tras su exitosa presentación en SNL, la artista colombiana Karol G fue fotografiada muy sonriente y luciendo su nuevo color de pelo al salir de su hotel en Nueva York. 2 de 6 Ver Todo Rihanna y ASAP Rocky en París Rihanna y ASAP Rocky salen a cenar en París entre rumores de que esperan recibir a una niña Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Rihanna y ASAP Rocky salieron a cenar en París entre rumores de que esperan recibir a una niña luego de que la cantante fue vista comprando una prenda en tono rosa en una tienda de ropa para bebés. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Guaynaa y Lele Pons en ensayos La pareja de recién casados Guaynaa y Lele Pons se unirán para sorprender a la audiencia con una presentación muy especial incluyendo su más reciente colaboración Abajito de su próximo álbum “Capitulations”. Credit: Cortesía La pareja de recién casados Guaynaa y Lele Pons se unirán en el escenario de los LATIN AMAs para sorprender a la audiencia con una presentación muy especial incluyendo su más reciente colaboración "Abajito" de su próximo álbum Capitulations. La premiación se llevará a cabo este jueves 20 de abril desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. 4 de 6 Ver Todo ¡Feliz cumpleaños Gabriel! La actriz Irina Baeva le deseó un feliz cumpleaños a su novio, Gabriel Soto. "Me faltarían palabras para explicar lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro y lo feliz que me hace ser parte de tu camino mi amor. Sin duda este mundo es más bello contigo en él. ¡Feliz cumpleaños!Que seas inmensamente feliz. Te amo". 5 de 6 Ver Todo Gabriel Pagán no pasa de moda El cantautor dominicano Gabriel Pagán estrena su nuevo sencillo llamado “No Pasa de Moda Credit: Mezcalent El cantautor dominicano Gabriel Pagán estrenó su nuevo sencillo llamado "No pasa de moda", que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

