Bad Bunny y Kendall Jenner juntos en Los Ángeles y otras fotos del día, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bad Bunny y Kendall Jenner de compras en Beverly Hills Credit: Backgrid/The Grosby Group El romance de Bad Bunny y Kendall Jenner sigue a todo vapor, Sebastián Yatra comparte escenario con su novia y Jeff Bezos más enamorado que nunca, ¡míralos! Empezar galería Bad Bunny y Kendall Jenner Bad Bunny y Kendall Jenner de compras en Beverly Hills Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja fue vista muy sonriente comprando discos de vinilo en Sherman Oaks, en Los Ángeles. ¿Qué le habrá recomendado el Conejo Malo a la modelo? 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sebastián Yatra Sebastian Yatra en cocierto con Aitana Ocaña Credit: Zuma Press/The Grosby Group El colombiano actuó en un concierto en Madrid en el que también participó su novia, la cantante española Aitana Ocaña. ¿Qué le estarían gritando las fans al bueno de Sebastián? 2 de 7 Ver Todo Jeff Bezos y Lauren Sánchez Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Francia Credit: Eliot Press/The Grosby Group De película lo están pasando Jeff Bezos y Lauren Sánchez en la exclusiva St. Tropez, en la Riviera francesa. El multimillonario fundador de Amazon está más que feliz junto a la periodista, con la que recientemente se comprometió. 3 de 7 Ver Todo Anuncio William y Kate El príncipe William y Kate Middleton Credit: Chris Jackson - Pool/Getty Images Con la pompa tradicional de la Corona británica, el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, acudieron en carruaje a una ceremonia de la Orden de la Jarretera en Londres. 4 de 7 Ver Todo Duelo de reinas La reina Letizia y la reina Rania Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Con menos pompa, pero igual de elegantes, la reina Letizia de España y la reina Rania de Jordania asistieron a un almuerzo en el Palacio Real de Madrid que los reyes de España ofrecieron a los de Jordania, de visita en el país ibérico. 5 de 7 Ver Todo Alex Rodríguez Alex Rodriguez y Jaclyn Cordeiro en Croacia Credit: Splash News/The Grosby Group ¿Cómo me veo? Jaclyn Cordeiro, la novia de Alex Rodríguez, revisa su look durante una escapada al mar con el expelotero en Croacia. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Día de playa Claudia Alende en Malibú Credit: Mega/The Grosby Group También junto al mar pasó el día la modelo brasileña Claudia Alende, que disfrutó de las buenas temperaturas de este fin de semana en Malibú, CA. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

