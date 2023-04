Bad Bunny y Kendall Jenner comparten un momento muy especial ¡y saltan las chispas! El cantante boricua y la top model captados en Hidden Hills comparten una de las grandes pasiones de la modelo ¡hay fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue a mediados de febrero pasado que paparazzi captaron a la top model Kendall Jenner y al cantante Bad Bunny saliendo de un restaurante de un restaurante en Beverly Hills por puertas separadas, avivando el runrún de que había algo entre ellos. Para el 20 de febrero una fuente confirmaba a PEOPLE que el intérprete de "Después de la playa" y la hermana de Kim Kardashian estaban "saliendo" y "pasándola juntos" por "diversión". Pero lo que comenzó como algo casual parece ir tomando más forma y este martes han surgido fotos de la parejita compartiendo un momento muy especial y practicando una de las grandes pasiones de Kendall: el paseo ecuestre. En imágenes publicadas por TMZ se observa al puertorriqueño montado sobre un caballo pinto frente a la atenta mirada de su amada quien sonríe como para darle ánimos. En otra imagen el nacido en Almirante, Puerto Rico, y quien acaba de cumplir sus 29 años, luce sonriente, mirando a Kendall mientras ella aparentemente capta el momento con su celular. Y en una tercera se observa al artista y a la modelo cabalgando el mismo equino, con ella llevando las riendas. ¿El factor común? Que en todas las imágenes saltan chispas entre ambas celebridades. Las fotos fueron tomadas en el Centro Ecuestre de Hidden Hills, vecino del barrio de Calabasas, en Los Ángeles, CA., que por años ha sido el hogar de las hermanas Kardashian. Kendall Jenner Bad Bunny Credit: Getty Images (x2) Kendall Jenner ama a los caballos, es una de sus grandes pasiones, como podemos observar en este post de agosto pasado: Kendall Jenner Credit: IG/Kendall Jenner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo curioso es la diferencia de atuendos: mientras la modelo aparece con camiseta de algodón blanca sin mangas de, jeans y botas vaqueras, además de una gorra y lentes, Benito Antonio Martínez Ocasio, aparece con chamarra deportiva, jeans y tenis con calcetas blancas. ¡Después de todo, él es artista urbano!

