Bad Bunny y Kendall Jenner, a caballo, al puro estilo de Pasión de Gavilanes ¡Míralos!

Bad Bunny y Kendall Jenner al estilo Pasión de gavilanes

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron fotografiados montando a caballo en Los Ángeles al puro estilo de Pasión de Gavilanes. Los rumores de un posible noviazgo continúan sonando fuerte, pero hasta el momento ni el cantante puertorriqueño de 29 años ni la modelo de 27 se han pronunciado al respecto.

Nadia Ferreira y su look de embarazada

La maternidad le sienta de maravilla a Nadia Ferreira. La guapa esposa del salsero Marc Anthony fue fotografiada dando un paseo en Miami Beach.

¡Felicidades Marko!

El afamado influencer venezolano Marko celebró su cumpleaños en una discoteca en Miami, pero tuvo que abandonar la fiesta antes de tiempo por la noticia del nacimiento de su hija.

Muchos famosos se dieron cita a la velada como, entre otros, Mau y Ricky, Lele Pons, J Quiles, Gianluca Vacci, Sharon Fonseca y Tito el Bambino.

Jessica Alba en Hawaii

La actriz Jessica Alba disfrutando de unas vacaciones en Hawaii junto a su esposo Cash Warren.

Pamela Anderson de vacaciones

La protagonista de Baywatch, Pamela Anderson, se fue de vacaciones a St Barths con una nueva pareja y su hijo Dylan Lee.

Emma Roberts con un look fresco y juvenil

La embajadora de Crown Vintage, Emma Roberts, se dio cita a una velada entre amigas e influencers en West Hollywood para celebrar el lanzamiento de una nueva colección de zapatos en la tienda DSW.

