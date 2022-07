Bad Bunny logra cumplir el sueño de muchos niños con las Grandes Ligas Bad Bunny se ha unido al juego de softbol de las celebridades de que tendrá lugar el sábado en Los Ángeles y que forma parte de los eventos que rodean al encuentro de los All-Star de las Grandes Ligas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Bad Bunny | Credit: Amy Sussman/BBMA2020/Getty Images for dcp Bad Bunny cumplirá uno de los sueños de todo niño en Puerto Rico: jugar en las Grandes Ligas. Junto a otras estrellas, el cantante boricua se ha unido al juego de softbol de las celebridades que tendrá lugar el sábado en el histórico estadio de los Dodgers de Los Ángeles, parte de los eventos que acompañan al encuentro de los All-Star de Major League Baseball. Conocido fanático del baloncesto y de la lucha libre, el Conejo Malo también parece darle con gusto a la pelota tras sumarse al encuentro que reunirá a una buena lista de rostros conocidos. Además del autor de un "Ojitos lindos", en el MGM Rewards Celebrity Softball Game participarán, entre otros, los actores Bryan Cranston, J. K. Simmon, Rob Lowe y Anthony Ramos, además de el rapero Action Bronson y la cantante JoJo Siwa. De acuerdo con un comunicado de prensa, los famosos y las leyendas de la MLB con las que saldrán a jugar saltarán al campo a las 10:15 p.m., hora del Este, del próximo sábado. Los primeros 10,000 fanáticos en ingresar al estadio de béisbol recibirán una Réplica de Anillo de Jugador All-Star especial presentada por FTX. Bad Bunny en el MGM Rewards Celebrity Softball Game 2022. Bad Bunny en el MGM Rewards Celebrity Softball Game 2022. | Credit: MLB SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La velada culminará con un concierto de Becky G. El juego de las celebridades se podrá ver en, entre otras plataformas, YouTube, Peacock y Pluto TV. Por su parte, el juego de los All-Stars se disputará el martes, también en la casa de los Dodgers, a las 8 p.m., hora del Este.

